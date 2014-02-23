برخورد قاطع دستگاه قضایی با فقیرنماها/ متکدیان باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر شنبه در دیدار با شهردار کرمان و شهرداران مناطق شهر کرمان با اشاره به معضل حاشیه نشینی گفت: در این راستا دستگاه قضایی از شهرداری برای تخریب اراضی حمایت کامل می کند و سایر نهادهای مرتبط نیز باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

وی بر لزوم جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز تاکید و تصریح کرد: باید در صورت بروز درگیری با مستند سازی از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آمده و متخلفان تحویل مقامات قضایی شوند.

دادستان کرمان همچنین با اشاره به اهمیت تشکیل کمیسیون ماده 100 ویژه حاشیه‌ نشینی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون گفته شده می تواد در رفع بسیاری از مشکلات حاشیه نشینی تاثیرگذار باشد.

موحد با اشاره به اینکه حاشیه نشینی چهره شهر را مخدوش می کند تصریح کرد: حاشیه نشینی در کرمان در حال افزایش است.

لزوم شناسایی متکدیان واقعی

موحد در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه تکدی گری از جمله مشکلات اجتماعی است که علاوه بر شهرداری دستگاه قضایی نیز درگیر آن است، افزود: متکدیان واقعی باید شناسایی شده و از افراد کلاش و معتاد تفکیک شوند، این امر می تواند در ساماندهی و جمع‌آوری آنها بسیار تاثیرگذار باشد.

وی با اذعان به این نکته که بسیاری از متکدیان را افراد معتاد تشکیل می دهند، تصریح کرد: باید این افراد به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شوند.

این مسئول قضایی اجرای احکام کیفری برای متکدیان را بی تاثیر دانست و گفت: باید به این افراد حرفه و مهارت های لازم آموزش داده شود.

وی گفت: بسیاری از افرادی که اقدام به تکدی گری می کنند فقیر نبوده و تظاهر به فقیر بودن می کنند و این امر نوعی کلاهبرداری محسوب شده و دستگاه قضایی به شدت با آنها برخورد می کند.

بهزیستی کودکان متکدی را تحت حمایت قرار دهد

این مسئولین قضایی همچنین از بهزیستی خواست که کودکانی که تحت پوشش شبکه های کلاهبرداری مجبور به تکدی گری می شوند را شناسایی و ساماندهی کند.

دادستان کرمان همچنین به برنامه های استاندار کرمان اشاره کرد و افزود: هم اکنون همه باید برای توسعه و آبادانی استان تلاش کنیم و خوشبختانه شاهد انگیزه و عزم مضاف برای تحقق این امر در استان کرمان هستیم.

