كتابي به قلم "روبر برسون" منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، « خانم هاي جنگل بولوني » نوشته ژان كاكتو با ترجمه كوروش مراديان در 140 صفحه ، شمارگان 2000نسخه و بهاي 1500تومان توسط نشر ني منتشر شد .

در مقدمه اين كتاب آمده است : هدف از انتشار اين كتاب تلاش براي انتشار متن هايي با ظرافت ادبي است كه خواننده بتواند لذت خواندن اين متن ادبي را كه نخستين بار در سال 1945 نوشته شده است ، بچشد .

گفتني است ، در كتاب « خانم هاي جنگل بولوني » كه جلد چهل و هشتم از مجموعه صد سال سينما ، صد فيلمنامه است ، زندگي نامه و نقد آثار " روبر برسون "، كارگردان اين اثر نيز آمده است .