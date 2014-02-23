9 قطعه از اراضی تحت تصرف متجاوزان در گیلان آزاد سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه منابع طبیعی استان افزود: فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع با زیاده خواهان از سرمایه های ملی کشور ملاک عمل حافظان منابع طبیعی است.

وی اظهارداشت: در راستای پاسداشت از عرصه های منابع ملی استان که متعلق به تمامی آحاد این مرز و بوم است و باید برای تامین خواست های ملت و توسعه پایدار استان مورد بهره برداری اصولی قرار گیرد.

این مسئول گفت: منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان براساس فرمایش ولی امر مسلمین و رهبری با درایت و آینده نگر کشور با تمام امکانات و توانمندی های خود در مقابل زیاده خواهان و متجاوزان به عرصه های ملی ایستاده وبا ابزار قانون با این دسته از افراد برخورد می کند.

وی اظهار داشت: ضمن هماهنگی لازم و طی چند موردعملیات ویژه سازماندهی شده از سوی یگان حفاظت این اداره کل و مساعدت عوامل پرتلاش نیروی انتظامی استان در حوزه تحت عمل مرکز قرقبانی غرب گیلان 9 قطعه از اراضی تحت تصرف متجاوزان آزاد شده است.

رحمانی تصریح کرد: طی این عملیات که در مناطق مرکزی ماسال، ییلاق هده ریک، منطقه خاله سرا، ویزنه و حوزه مرکزی تالش و منطقه اشترکام فشخام از توابع شهرستان صومعه سرا انجام یافته است 58 هزار و 452 متر مربع از زمین های دولتی که به قصد سود جویی توسط متجاوزان تصرف شده بوده آزاد شده و با جمع آوری تمامی آثار و شواهد تصرف به حالت اولیه و طبیعی خود بازگردانده شده است.

وی ضمن اظهار قدر دانی از مردم فهیم و طبیعت دوست استان اعلام داشت: برخورداری از مساعدت های مردمی برای حفظ و پاسداشت از انفال و مواهب خداوندی که ثروت عمومی و سرمایه ملی محسوب می شود همواره مشوق و یاور مجموعه پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان یادآورشد: تا جائیکه اطلاع رسانی های به موقع و صحیح این عزیزان موجب تسریع در اعزام گروه های اطفای حریق و یا اکیپ های عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با هرگونه تخریب و یا تجاوز به عرصه های ملی و جنگلی استان شده است.