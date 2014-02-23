تيم پاس همدان ميهمان مس رفسنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم پاس همدان در چهارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال باشگاه هاي كشور در گروه دوم جدول رده بندي قرار دارد كه با تيم هاي ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال هم گروه است.

تيم پاس همدان كه اين روزها در قعر جدول به سر مي برد و از اوضاع خوبي برخوردار نيست به مصاف تيم مس رفسنجان مي رود تا بتواند با كسب سه امتياز اوضاع خود را در جدول بهبود بخشد.

تيم پاس همدان با انجام 18 بازي و كسب 18 امتياز در رده دوازدهم جدول گروه خود قرار دارد و اميد مي رود كه با انجام يك بازي خوب در مقابل تيم مس رفسنجان بتواند خود را از يان اوضاع رهايي دهد.

همچنين تيم مس رفسنجان نيز با انجام 19 بازي و كسب 22 امتياز در رده هشتم جدول قرار دارد كه البته يك بازي بيشتر از تيم پاس همدان انجام داده است.

در چهارچوب مسابقات هفته بيست و يكم ليگ دسته يك باشگاه هاي كشور بازي بين دو تيم پاس همدان و مس رفسنجان را یدالله جهانبازی، سعید زارع، انتظاری و عقیل جهانبازی قضاوت مي كنند و همچنين ناظر اين بازي نيز حسین خوشخوان است.

ديدار بين دو تيم پاس همدان و مس رفسنجان روز يك شنبه چهارم اسفندماه، ساعت 14 و سي دقيقه در استاديوم نوش آباد رفسنجان برگزار مي شود.