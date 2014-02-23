هوای همدان بارانی می شود/غبار محلی بر هوا حاکم است

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر آسمان استان همدان را در 24 ساعت آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری پیش بینی کرد و اظهار داشت: احتمال بارش پراکنده در برخی ساعات همراه با احتمال وزش باد و مه رقیق در استان همدان پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه سردترین شهرستان استان همدان در شب گذشته اسدآباد بوده است، ابراز داشت: دمای شهرستان اسدآباد در شب گذشته سه درجه زیر صفر بود.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان با بیان اینکه حداکثر دمای استان در شب گذشته مربوط به شهرستان های ملایر و نهاوند با 15 درجه بوده است، ادامه داد: حداکثر دمای فعلی همدان 12 درجه زیر صفر و حداقل صفر درجه بوده است.

پیرتاج عنوان کرد: غبار رقیقی در سطح شهر همدان ایجاد شده که این غبار محلی است و غبار سیستماتیک نیست.