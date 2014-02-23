"حباب" نماینده آذربایجان شرقی در نهمین جشنواره فیلم 100

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی شنبه با اعلام این خبر افزود: کارگردان این فیلم کوتاه به عنوان یکی از تولیدات حوزه هنری آذربایجان شرقی، علیرضا سلیمان پور است که با فیلم "کارگران فریاد نمی زنند" در بخش غیر رقابتی جشنواره فیلم 100 نیز حضور دارد.

میلانی با اشاره به سوابق کاری کارگردان فیلم کوتاه "حباب" خاطر نشان کرد: فیلم "کارگران فریاد نمی زنند" عنوان بهترین کارگردان سومین جشنواره فیلم استانی بسیج را از آن خود کرده است.

علیرضا سلیمان پور کارگردان فیلم کوتاه "حباب" نیز در خصوص موضوع فیلم گفت: این فیلم تنها فیلم انیمیشنی نهمین جشنواره فیلم فجر با موضوع نفی سلاح های کشتار جمعی است به صورت انیمیشن دو بعدی و دستی با تکنیک peyper تولید شده است.

وی در خصوص طراحی و تولید این اثر هنری نیز اظهار داشت: طراح و انیماتور فیلم مذکور وحید آتشی بوده و تدوین فیلم کوتاه حباب توسط خود کارگردان صورت گرفته است.

علیرضا سلیمان پور متولد 1361 در تبريز ‏ و دانش آموخته دوره فيلمسازي انجمن سينماي جوانان ايران در 1378‏ است که‏ به عنوان تدوينگر در جشنواره فيلم كوتاه فجر در سال هاي 1384 و 1387 ‏حاضر بوده و ‏ نامزد دريافت جايزه بهترين تدوين و صداگذاري در جشنواره فيلم پالرمو ايتاليا 1388 ‏را نیز در کارنامه هنری خود دارد.