اساطیر ایرانی به آمریکا رفتند/ نمایش آثار 6 هنرمند جوان در نیویورک

لاله شمسی، هنرمند نقاش و مدیر گالری هوم که مدیر برگزاری نمایشگاه هنرمندان ایرانی در گالری «نیوآرت کانکشن» آمریکا است در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این نمایشگاه گفت: از شروع سال نومیلادی گالری «نیوآرت کانکشن» در لانگ‌آیلند آمریکا میزبان هنرمندان جوان ایرانی بود که به گفته بازدیدکنندگان موجی از رنگ و نور و شادابی را به نمایش گذاشت.

وی افزود: این نمایشگاه که به همت گالری هوم برپا شد حاصل تلاش آناهیتا شمس، سارا بافتی‌زاده، سالومه گل‌نراقی، اعظم صادقی، اسماعیل چشرخ و هانیه محمدباقر است. بهانه گردهمایی این هنرمندان، موضوع اساطیر ایرانی است و هر یک از این هنرمندان با دیدگاه شخصی خود به این موضوع پرداخته‌اند.

شمسی خاطرنشان کرد: گالری «نیوآرت کانکشن» با مدیریت هنرمندی نقاش به نام خورشید سلیم اداره می‌شود و آثاری با محوریت مدرنیسم و پست مدرنیسم را به نمایش می‌گذارد. او که از هنرمندان مطرح در مارکت بین‌المللی است، خود در حدود 52 نمایشگاه انفرادی در سراسر دنیا حضور داشته و دبیر انجمن «یورو ایشیا» در آمریکا است. وی به عنوان هنرمند منتخب آمریکا در المپیک پکن در سال 2010 برگزیده شده و با نگاه استعدادیابی به ارائه آثار هنرمندان جوان سراسر جهان می‌پردازد .

مدیر گالری هوم توضیح داد: مدت مدیدی نیست که هنرمندان جوان ایرانی با خصلت شرقی آثارشان در جهان مورد توجه قرار می گیرند. البته این اقبال عمومی سطوح گوناگونی از هنرمندان را شامل می شود که از سطح هنرمندان پیشکسوت در حراج ها و نمایشگاه‌های بین المللی شروع شده و به مطرح شدن هنرمندان جوان در سطوح بالا منتهی می شود.

وی در مورد چرایی استفاده از این هنرمندان در این نمایشگاه بیان کرد: آناهیتا شمس از هنرمندانی است که به اساطیر نگاه ویژه ای دارد که حاصل تعمق و کشف خویشتن است . به نوعی که از خود را دوباره در وجود آناهیتا باز می‌یابد. سارا بافتی‌زاده با آثاری تحت عنوان هوم اسطوره نباتی ایران باستان در این مجموعه شرکت داشت. سالومه گل‌نراقی نیز هنرمندی است که در آثارش گرایش به سمت فراتر رفتن از زمان و مکان را در پیش گرفته است. اسماعیل چشرخ و هانیه محمدباقر نیز دو هنرمندی هستند که نگاهی اساطیری به نقاشی دارند و آثارشان ملهم از نگارگری ایرانی است.

شمسی در پایان سخنانش گفت: در مجموع نمایشگاه هنرمندان جوان گالری هوم در ایالات متحده آمریکا وظیفه ملی و میهنی بود که بر دوش یکایک ما اهل هنر سنگینی می‌کرد تا بتوانیم استعداد و توانمندی‌های جوانان هنرمند این مرز و بوم را به کشورهای دیگرجهان نشان دهیم.

این نمایشگاه از ابتدای سال نو میلادی آغاز شده و تا اواخر مارچ نیز ادامه خواهد داشت.