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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۵:۱۸

به گزارش خبرگزاري كويت (كونا)

تظاهرات افراطيون يهود در برابر مقر نخست وزيري اسرائيل

افراط گرايان يهودي و گروه جنبش صلح اسرائيل در مقابل مقراريل شارون نخست وزير اسراييل به تظاهرات پرداختند.

      افراط گرايان يهودي امروز  مقابل جايگاه اريل شارون  نخست وزير اسراييل  اجتماع كردند و خواستار لغو نشست مذاكرات صلح  شدند .
.اين اقدام در اعتراض به كشته شدن دو تن ازصهيونيستها به دست فلسطينيان در الخليل صورت گرفت.
 همزمان با اين تظاهرات اعضاء جنبش صلح طلبان اسرائيل در تظاهرات مشابهي پشتيباني خود را ازمذاكرات صلح فلسطين واسرائيل اعلام داشتند .
 گفتني است كه فلسطيني ها طرح صلح نقشه راه را كه از حمايت امريكا برخوردار است پذ يرفته اند امارژيم  اسرائيل در 15 مورد با اين طرح مخالفت كرده وخواستار خلع سلاح گروه هاي مبارز فلسطيني شده .
 

 

 

 

کد مطلب 2242

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