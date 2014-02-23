حاشیه نشینان به شکل قارچ گونه در حال تصرف کرمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر شنبه در نشست مشترک دادستان عمومی و انقلاب کرمان با مدیران شهرداری کرمان گفت: حاشیه نشینی در کرمان در حال گسترش است به گونه ای متصرفان به شکل قارچ گونه ای در حال تصرف زمین های اطراف این شهر بوده و باعث بروز مشکلات متعددی شده اند.

وی با اشاره به اینکه اجرائیات شهرداری کرمان بنا به دلایلی توان برخورد با متصرفان را ندارد، گفت: اخیرا حاشیه نشینان اقدام به پرتاب سنگ به سمت ماموران اجرائیات شهرداری کردند و هنوز عاملان این درگیری دستگیر نشده اند و در خواست ما از دادستان کرمان این است که این مسئله را پی گیری کند.

وجود 600 متکدی در کرمان

شهردار کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز و لزوم آماده سازی شهر کرمان برای میزبانی از مسافران نوروزی تصریح کرد: وجود 500 تا 600 متکدی در کرمان که بر سر چهار راه ها، میادین، خیابانها و بازار اقدامی به تکدی گری می کنند چهره شهر را مخدوش کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه کرمان شهری تاریخی و گردشگری است که در ایام نوروز گردشگران بسیاری به این شهر سفر می کنند، گفت: شهرداری کرمان حاضر است که برای ساماندهی متکدیان از سطح شهر، یکی از بودجه های عمرانی را حذف و بودجه آن را به این امر اختصاص دهد.

وی کمیته امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی، دادستانی و اداره امور اتباع بیگانه را ارگان های مرتبط با بحث ساماندهی متکدیان دانست.

متکدیان جمع آوری و ساماندهی شوند

شهردار کرمان در ادامه سخنانش بر لزوم جمع آوری و ساماندهی متکدیان تاکید و تصریح کرد: باید این افراد پس از جمع آوری تفکیک شده و افراد نیازمند به کمیته امداد، زنان و کودکان به بهزیستی، معتادین به کمپ های ترک اعتیاد و اتباع بیگانه به امور اتباع خارجه معرفی شوند.

سیف الهی با تاکید بر لزوم پرهیز از کمک به متکدیان در خیابان ها ادامه داد: برخی از متکدیان بومی نبوده و از سایر استان ها به کرمان می آیند.

خانه های مخروبه مامنی امن برای معتادان/لزوم جلوگیری از تخلیه نخاله در ورودی کرمان

وی یکی دیگر از معضلات شهر کرمان را تخلیه نخاله های ساختمانی در ورودی این شهر عنوان کرد و گفت: ماشین های سنگین در تاریکی شب و به دور از چشم ماموران اقدام به تخلیه نخاله در ورودی شهر می کنند که باید برای برخورد با آنها چاره اندیشی شود.

سیف الهی توقیف 10 روزه خودروهای متخلف را یکی از اقدامات پیشگیرانه در این خصوص دانست و افزود: باید نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در این زمینه اهتمام جدی تری ورزند.

شهردار کرمان وجود خانه های مخروبه را از دیگر معضلات کرمان دانست و تصریح کرد: این خانه ها به دلیل قدمت زیاد و بدون صاحب بودن به مکانی امن برای معتادان تبدیل شده اند و این امر امنیت شهروندان را به خطر می اندازد.پ

سیف الهی از دادستان کرمان خواست که دستور تخریب این خانه ها را صادر کند.

