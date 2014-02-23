پژمان جشمیدی جلوی دوربین «آتش بس 2»/ فیلمبرداری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 16 بهمن ماه در حوالی فرمانیه تهران کلید خورده است و هم اکنون نیز فیلمبرداری آن ادامه دارد.

در «آتش بس 2» بهرام رادان، ميترا حجار، آتيلا پسياني، گوهر خيرانديش، مهرانه مهين ترابي، پژمان جمشيدي، دانيال عبادي، فلور نظري و رايان جواهريان بازی می کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: يك زوج جوان و تحصيلكرده كه عازم سفري به خارج از كشور هستند پس از سالها، مشاور خانواده خود را بطور اتفاقي در فرودگاه ملاقات مي كنند و در مدت زماني كه منتظر پرواز خود هستند، اتفاقات سالهايي از زندگي خود را در مدتي كه مشاور آنها در خارج از كشور به سر مي برد ، مرور مي كنند.

عوامل تولید «آتش بس 2» عبارتند از نویسنده و كارگردان: تهمينه ميلاني، تهيه كننده: محمد نيك بين، مديرتوليد: محمد صادق آذين، مديرفيلمبرداري: محمود كلاري، مديرصدابرداري: اسحاق خانزادي، طراح گريم: جلال الدين معيريان، طراح صحنه و لباس: آزيتا ميلاني، عكاس: علي نيك رفتار، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: عباس خواجه وند، منشي صحنه: الهام راد، اجراي گريم بانوان: ميشا جودت، اجراي گريم آقايان: شهرام توانا و مدير تداركات: امير يميني.

«آتش بس» را میلانی سال 85 با بازی مهناز افشار، محمدرضا گلزار، احمد مهران فر، آتیلا پسیانی و ... ساخت که با فروش بسیار خوبی هم روبرو شد.