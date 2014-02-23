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۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

پژمان جشمیدی جلوی دوربین «آتش بس 2»/ فیلمبرداری ادامه دارد

پژمان جشمیدی جلوی دوربین «آتش بس 2»/ فیلمبرداری ادامه دارد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی که 16 بهمن ماه کلید خورده است هم اکنون در تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 16 بهمن ماه در حوالی فرمانیه تهران کلید خورده است و هم اکنون نیز فیلمبرداری آن ادامه دارد.

در «آتش بس 2» بهرام رادان، ميترا حجار، آتيلا پسياني، گوهر خيرانديش، مهرانه مهين ترابي، پژمان جمشيدي، دانيال عبادي، فلور نظري و رايان جواهريان بازی می کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: يك زوج جوان و تحصيلكرده كه عازم سفري به خارج از كشور هستند پس از سالها، مشاور خانواده خود را بطور اتفاقي در فرودگاه ملاقات مي كنند و در مدت زماني كه منتظر پرواز خود هستند، اتفاقات سالهايي از زندگي خود را در مدتي كه مشاور آنها در خارج از كشور به سر مي برد ، مرور مي كنند.

 عوامل تولید «آتش بس 2» عبارتند از نویسنده و كارگردان: تهمينه ميلاني، تهيه كننده: محمد نيك بين، مديرتوليد: محمد صادق آذين، مديرفيلمبرداري: محمود كلاري، مديرصدابرداري: اسحاق خانزادي، طراح گريم: جلال الدين معيريان، طراح صحنه و لباس: آزيتا ميلاني، عكاس: علي نيك رفتار، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: عباس خواجه وند، منشي صحنه: الهام راد، اجراي گريم بانوان: ميشا جودت، اجراي گريم آقايان: شهرام توانا و مدير تداركات: امير يميني.

«آتش بس» را میلانی سال 85 با بازی مهناز افشار، محمدرضا گلزار، احمد مهران فر، آتیلا پسیانی و ... ساخت که با فروش بسیار خوبی هم روبرو شد.

کد مطلب 2242022

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