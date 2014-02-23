برترین های والیبال بانوان مشخص شدند/ معرفی قهرمان والیبال و فوتسال آقایان تا پایان هفته

محسن عبدلی در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات والیبال بانوان با حضور 8 تیم در سالن شهدای شهرداری به انجام رسید و در نهایت تیم های شهدای سرحدآباد، شهدای گلشهر و سیدالشهداء عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: مسابقات فوتسال منطقه حصارک شامل مناطق 5،6و7 نیز امروز 4 تیم برتر خود را خواهد شناخت و عصر فردا بازی های رده بندی و فینال این مسابقات در سالن شهدای سرحدآباد برگزار می شود.

عبدلی به مسابقات والیبال مردان هم اشاره کرد و گفت:دور نهایی والیبال با حضور 4 تیم برتر در جریان است و این رقابت ها نیز روز چهارشنبه با معرفی قهرمان درسالن شهدای شهرداری به پایان می رسد.

مسئول ورزش محلات وهمگانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با بیان اینکه مسابقات فوتسال دو منطقه دیگر از روزچهارشنبه آغاز می شود از برگزاری مسابقات دارت بانوان در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.