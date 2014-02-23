مطالبات فرودگاه رشت از شركت هاي هواپيمايي اعلام شد

سيد محسن ميرحسيني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمار بدهكارترين شركت هواپيمايي به فرودگاه رشت " هواپيمايي آسمان " است.



وی همچنین شركت هاي هواپيمايي آسمان، سعودي، ايران اير، ايرتور، كيش اير، تابان، معراج، فراز قشم، نفت، هسا، زاگرس، نقشه برداري، ماهان و كاسپين را به ترتيب بدهي آنها به فرودگاه رشت نام برد و اظهارداشت: مجموع مطالبات فرودگاه رشت از شركت هاي هواپيمايي بيش از 20 ميليارد ريال بوده كه تاكنون 9 ميليارد ريال به حساب شركت فرودگاه هاي كشور واريز شده است.



معاون اجرايي فرودگاه رشت به مصارف انرژي فرودگاه رشت اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه در سال جاري ترمينال جديد فرودگاه رشت به شبكه مصرف انرژي اضافه شده بنابراین مصرف انرژي امسال نسبت به سال گذشته چهار درصد افزايش داشته است.



وي افزود: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1390 سهم فرودگاه ها از محل فروش بليت پروازهاي داخلي و خارجي مشخص شده است كه متاسفانه با وجود اينكه شركت هاي هواپيمايي به صورت نقدي از مسافر دريافت ولي سهم فرودگاه هاي كشور را با تاخير پرداخت مي كنند.



واگذاري اماكن، محل ها و غرف تجاري - خدماتي و تبليغاتي فرودگاه رشت



كارشناس مسئول دفتر بررسي هاي اقتصادي فرودگاه رشت نیز از واگذاري اماكن، محل ها و غرف تجاري ـ خدماتي و تبليغاتي داخل ترمينال شماره دو به انضمام محاوط تبلیغاتی خارج از ترمینال هاي شماره یک و دو ورودي، خروجي و حاشيه بلوار جاده رشت، انزلي در فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت طي فراخوان عمومي خبر داد.



مجيد اسمعيل زاده گفت: فرودگاه سردار جنگل در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين كالا و خدمات مورد نياز مسافران و مشايعان فرودگاهي با هدف مشاركت با بخش خصوصي نسبت به واگذاري اماكن و محل هاي تجاري ـ خدماتي داخل ترمينال شماره دو ( شامل بوفه، بسته بندي بار، خشكبار، سوغات، صنايع دستي، فست فود، پوشاك، ميني سوپر، فروش موبايل و لوازم آرايشي، بهداشتي، عطرو ادكلن و غیره ) و فضاها و محل هاي تبليغاتي داخل ترمينال شماره دو به انضمام محاوط تبلیغاتی خارج از ترمینال هاي شماره یک و دو ورودي، خروجي و حاشيه بلوار جاده رشت، انزلي فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت به مدت سه سال شمسي درقالب انعقاد قرارداد اجاره، ضمن رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشور مصوب 1358 و آئين نامه اجرايي آن، اقدام کند.



افزود: از تمامی متقاضيان واجد شرايط (اشخاص حقيقي، حقوقي و كانون هاي تبليغاتي داراي مجوز ) كه داراي توان مالي، مديريتي و اجرايي لازم هستند دعوت می شود تا یازدهم اسفند ماه سال جاري ضمن بازديد از اماكن مورد واگذاري نسبت به واريز 100 هزار ریال بابت هر تقاضا به حساب شماره 2176844401008 به نام رابط تمركز وجوه درآمد اداره كل فرودگاه استان نزد بانك ملي ايران شعبه رشت، به اداره بازرگاني و حقوقي فرودگاه گيلان به آدرس رشت، بلوار ولي عصر ( عج ) فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت مراجعه و با ارائه فيش واريزي، اسناد فراخوان را دريافت کنند.



كارشناس مسئول دفتر بررسي هاي اقتصادي فرودگاه رشت اضافه كرد: هزينه انتشار آگهي با متقاضي منتخب بوده و صرف شركت در فراخوان، هيچ گونه حق و حقوقي را برای انتخاب متقاضي ايجاد نخواهد كرد.



وی بیان داشت: مشخصات و متراژ محيط هاي قابل واگذاري از طريق سايت فرودگاه رشت به آدرس rasht.airport.ir، قابل ارائه خواهد بود در ضمن متقاضيان برای كسب اطلاعات بيشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 7729728 – 0131 ( اداره بازرگاني) تماس حاصل کنند.



اسمعيل زاده یادآورشد: فرودگاه استان در رد يا قبول پيشنهاد متقاضيان مختار بوده و صرف شركت در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد کرد و هزينه انتشار آگهي با برنده فراخوان خواهد بود.