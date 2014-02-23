هدف دشمن سست کردن عقاید دینی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پریمی صبح یکشنبه در گفتمان دینی که با عنوان" آسیب شناسی دینی از نحله های فرهنگی" که با حضور دانش آموزان دختر مقطه دبیرستان مهدیشهر در سالن همایش های هنرستان صدیقه این شهر برگزار شد هدف دشمن را سست کردن عقاید دینی جوانان ایرانی دانست و افزود: به جز قرآن کریم که خداوند خود مصون ماندن آن را از تحریف ضمانت فرموده است، سایر کتب آسمانی دست خوش تحریف های فراوانی واقع شده اند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف دشمنان از بین بردن تعالیم روشنگر اسلامی و سست کردن عقاید دینی جوانان در جامعه است.

رئیس دانشگاه پیام نور دامغان خاطرنشان کرد: گروهها و جریانهای انحرافی تند و شیطان پرستان، جوانانی را جذب می‌کنند که از خانواده رانده شده باشند و چون اینگونه افراد خانه را محل امن برای خود نمی دانند در دام این گروه های افراطی می افتند.

پریمی اظهار داشت: افراد به دام افتاده در گروه های شیطان پرستی، گمراه شده و دست به اعمال غیر انسانی و مرتکب جنایت های هولناک می شوند.