وضعیت مجوزهای اتحادیه های صنفی شهرستان اشتهارد پیگیری می شود

مهدی زارع‌کار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج اظهار داشت: اشتهارد به تازگی از نظر ساختار اداری و سیاسی به سطح شهرستان ارتقا یافته و طبیعی است که برخی کاستی‌ها و کمبودهایی را مشاهده کنیم.

وی‌ تصریح کرد: به همین دلیل یکی از اولویت‌های اصلی ما راه‌اندازی تشکل‌های صنفی از جمله اتاق اصناف و همچنین اتحادیه‌های صنفی است.

این مسئول افزود: در حال حاضر تعدادی از اصناف در اشتهارد دارای اتحادیه نیستند، مقدمات کار برای راه‌اندازی و تشکیل این تشکل‌های صنفی در دستور کار قرار گرفته است.

زارع‌کار خاطرنشان کرد: البته به تازگی اتاق اصناف در شهرستان اشتهارد تشکیل شده و هدف اصلی این اتاق برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی اتحادیه‌های صنفی است.

وی گفت: در ماه‌های اخیر مقدمات تشکیل 9 اتحادیه در اشتهارد انجام و به زودی با برگزاری مجمع و انتخابات، به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اشتهارد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات واحدهای صنفی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم خدمات مناسبی در بازار به مردم ارائه دهیم، ابتدا باید واحدهای صنفی شناسایی و با مجوز فعالیت کنند.

زارع‌کار گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و 100 واحد صنفی در شهرستان اشتهارد فعال است که از این تعداد بیش از 460 واحد دارای مجوز‌های قانونی هستند.

وی بیان داشت: با این اوصاف بیش از نیمی از واحدهای صنفی در اشتهارد فاقد مجوز هستند و باید این نقیصه رفع شود.

این مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در کرج مبنی بر اینکه برای نظارت بیشتر بر این واحدها و همچنین صدور مجوز برای آنها چه برنامه‌ای در دستور کار قرار دارد، گفت: هم‌اکنون بخش مربوط به این حوزه در اداره صنعت، معدن و تجارت اشتهارد فعال و مقدمات شناسایی، تکمیل پرونده و صدور مجوزهای قانونی فراهم شده است.

زارع‌کار گفت: مدیران واحدهای صنفی باید با مراجعه به این اداره، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه اشتهارد به تازگی به سطح شهرستانی ارتقا یافته است، وجود این نواقص طبیعی است، اما تلاش می‌کنیم در زمان کوتاه برای تمام واحدهای صنفی این شهرستان مجوز قانونی صادر کنیم.

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