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۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰

زارع کار خبر داد:

وضعیت مجوزهای اتحادیه های صنفی شهرستان اشتهارد پیگیری می شود

وضعیت مجوزهای اتحادیه های صنفی شهرستان اشتهارد پیگیری می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اشتهارد گفت: پیگیری وضعیت و مجوزهای قانونی اتحادیه های صنفی در دستور کار اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشتهارد قرار دارد.

مهدی زارع‌کار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج اظهار داشت: اشتهارد به تازگی از نظر ساختار اداری و سیاسی به سطح شهرستان ارتقا یافته و طبیعی است که برخی کاستی‌ها و کمبودهایی را مشاهده کنیم.

وی‌ تصریح کرد: به همین دلیل یکی از اولویت‌های اصلی ما راه‌اندازی تشکل‌های صنفی از جمله اتاق اصناف و همچنین اتحادیه‌های صنفی است.

این مسئول افزود: در حال حاضر تعدادی از اصناف در اشتهارد دارای اتحادیه نیستند، مقدمات کار برای راه‌اندازی و تشکیل این تشکل‌های صنفی در دستور کار قرار گرفته است.

زارع‌کار خاطرنشان کرد: البته به تازگی اتاق اصناف در شهرستان اشتهارد تشکیل شده و هدف اصلی این اتاق برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی اتحادیه‌های صنفی است.

وی گفت: در ماه‌های اخیر مقدمات تشکیل 9 اتحادیه در اشتهارد انجام و به زودی با برگزاری مجمع و انتخابات، به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اشتهارد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات واحدهای صنفی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم خدمات مناسبی در بازار به مردم ارائه دهیم، ابتدا باید واحدهای صنفی شناسایی و با مجوز فعالیت کنند.

زارع‌کار گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و 100 واحد صنفی در شهرستان اشتهارد فعال است که از این تعداد بیش از 460 واحد دارای مجوز‌های قانونی هستند.

وی بیان داشت: با این اوصاف بیش از نیمی از واحدهای صنفی در اشتهارد فاقد مجوز هستند و باید این نقیصه رفع شود.

این مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در کرج مبنی بر اینکه برای نظارت بیشتر بر این واحدها و همچنین صدور مجوز برای آنها چه برنامه‌ای در دستور کار قرار دارد، گفت: هم‌اکنون بخش مربوط به این حوزه در اداره صنعت، معدن و تجارت اشتهارد فعال و مقدمات شناسایی، تکمیل پرونده و صدور مجوزهای قانونی فراهم شده است.

زارع‌کار گفت: مدیران واحدهای صنفی باید با مراجعه به این اداره، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه اشتهارد به تازگی به سطح شهرستانی ارتقا یافته است، وجود این نواقص طبیعی است، اما تلاش می‌کنیم در زمان کوتاه برای تمام واحدهای صنفی این شهرستان مجوز قانونی صادر کنیم.

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مهدی زارع‌ کار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهرستان اشتهارد از نظر ساختار اداری و سیاسی در حال رشد است و طبیعی به نظر می رسد که با کمبودها و کاستی های همراه باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: برپایی تشکل های صنفی از جمله اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی یکی از اولویت های شهرستان است.

زارع کار تصریح کرد: در حال حاضر اتاق اصناف با رویکرد برنامه ریزی در این زمینه در شهرستان اشتهارد تشکیل شده است.

این مسئول افزود: در چندین ماه گذشته 9 اتحادیه در حال شکل گیری است و به زودی مجمع این صنف ها و اتحادیه ها به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز می کند.

شناسایی و تکمیل پرونده اصناف شهرستان اشتهارد در دستور کار اداره صنعت، معدن و تجارت است

وی خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به مردم شهرستان اشتهارد باید اصناف به صورت قانونی فعالیت کنند و این امر باید با شناسایی انجام شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اشتهارد یادآور شد: هم اکنون یم هزار و 100 واحد صنفی در شهرستان اشتهارد فعالیت می کنند که بیش از 460 واحد دارای مجوز قانونی هستند.

زارع کار اظهار داشت: شناسایی و تکمیل پرونده های اصناف و اتحادیه ها در دستور کار اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشتهارد است و صدور مجوزهای قانونی به اتحادیه ها در راس امور قرار دارد.

وی در پایان افزود: تلاش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشتهارد این است که در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت اصناف و اتحادیه ها را مشخص کند.

کد مطلب 2242065

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