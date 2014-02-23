به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان، با بیان اینکه رسیدن به نقطه سربه‌سری و مصرف از ذخایر؛ در سنوات قبل پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته مازاد وصولی حق‌بیمه سازمان به صورت ذخایر به حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی تزریق شد، اما طی سال‌های اخیر این روند معکوس شده و هر ساله مبلغی از محل سرمایه‌گذاری‌ها برای ارائه تعهدات سازمان صرف می‌شود که باید برای اصلاح وضعیت فعلی اقدام مناسبی انجام گیرد و تدابیری اتخاذ کنیم که از ذخایر سازمان کمتر برداشت شود.

نوربخش جمعیت فعلی تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی را 38 میلیون نفر و معادل نیمی از جمعیت کشور عنوان کرد و ادامه داد: درحال‌حاضر تعداد بیمه‌شدگان اجباری تأمین‌اجتماعی 8 میلیون و 600 هزار نفر و بیمه‌شدگان مشاغل آزاد نیز حدود چهار میلیون نفر است که این افراد با احتساب خانواده و افراد تحت‌تکفل 34 میلیون نفر از بیمه‌شدگان را شامل می‌شوند.

وی افزود: تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی نیز بیش از 2 میلیون نفر هستند که با احتساب افراد تحت‌تکفل بالغ بر 4 میلیون نفر نیز از این طریق تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند و درمجموع افراد تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی به 38 میلیون نفر می‌رسد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بخشی از مشکلات فعلی این سازمان را ناشی از دلایل فنی و سابقه 60 ساله خدمت‌رسانی تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در صندوق‌های بیمه‌ای با مرور زمان تعداد مستمری‌بگیران افزایش می‌یابد و این افزایش درنهایت منجر به سربه‌سری درآمدها و هزینه‌ها می‌شود که باید برای به تأخیر انداختن نقطه سربه‌سری تلاش و برنامه‌ریزی کنیم.

نوربخش افزایش امید به زندگی را نیز از عوامل مؤثر بر تعادل منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: با افزایش امید به زندگی باید سن بازنشستگی نیز افزایش یابد، اما با وجودی که امید به زندگی از 56 سال در ابتدای انقلاب به 72 سال رسیده است؛ اما متوسط سن بازنشستگی طی 10 سال اخیر روند کاهشی داشته و قوانین مختلف وضع شده باعث تسریع در عبور تأمین‌اجتماعی از نقطه سربه‌سری می‌شود.

وی قانون‌گرایی، برنامه محوری، پاسخگویی و پاکدستی را محورهای اصلی فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدیرعامل تأمین‌اجتماعی از بدنه اجرایی این سازمان انتخاب شده است و در تأمین‌اجتماعی برای تحقق برنامه‌ها و اهداف دولت نهایت همکاری و تلاش صورت می‌گیرد.

نوربخش با اشاره به وعده ریاست جمهوری مبنی بر افزایش اعتبار دفترچه‌های درمانی، گفت: این موضوع به صورت جدی در دستور کار ما قرار دارد و پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز در همین راستا انجام می‌شود.

نوربخش تحت پوشش قرار گرفتن داروهای جدید را از دیگر اقدامات و خدمات تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: با اقدامات انجام شده، بهبود وضعیت و افزایش رضایتمندی در حوزه دارو کاملاً مشهود است و امیدواریم با تلاش و کوشش مضاعف مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی شاهد افزایش رضایتمندی جامعه از خدمات تأمین‌اجتماعی باشیم.

در این جلسه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در رابطه با سازمان تامین اجتماعی پرداختند.