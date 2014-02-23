به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان حج وزیارت متقاضیان سفر عتبات عالیات که در قرعه کشی پذیرفته شده اند، از ساعت 9 صبح امروز یکشنبه 4 اسفند 92، بر اساس زمان اعلام شده برای هر یک از اولویت‌ها می‌توانند برای قطعی کردن ثبت نام خود به سامانه http://atabat.haj.ir مراجعه کنند.

بر اساس این اعلام دارندگان اولویت‌های یک و دو از ساعت 9 صبح چهارم اسفند، دارندگان اولویت‌های سه و چهار از ساعت 10 صبح روز چهارم اسفند، دارندگان اولویت 5 از ساعت 13 روز یکشنبه چهارم اسفند و دارندگان اولویت 6 از ساعت 15 روز یکشنبه چهارم اسفند می‌توانند نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود با مراجعه به سامانهhttp://atabat.haj.irاقدام کنند.

در ضمن دارندگان اولویت 7 (ذخیره) جهت اطلاع از آخرین وضعیت پذیرش خود می‌توانند از ساعت 14 روز چهارشنبه هفتم اسفند 92 به سامانه ثبت نام عتبات عالیات مراجعه کنند.

پیش ثبت نام این دوره عتبات عالیات از 12 بهمن ماه سال‌جاری آغاز و تا 25 بهمن ماه ادامه داشت و ثبت نام کنندگان برای اطلاع از نتایج قرعه کشی این دوره می‌توانند به سامانه http://atabat.haj.ir مراجعه کنند.

متقاضیان این دوره سفرهای عتبات عالیات می‌توانند از 23 اسفند 92 تا 31 خرداد ماه 93 به این سفر معنوی اعزام شوند.