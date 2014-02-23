شهرداری صالح آباد 400 مترمربع زمین به احداث فرهنگسرا اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی پیش از ظهر یکشنبه در دومین همایش موسیقی شهر صالح آباد گفت: به منظورساماندهی هنرمندان و ایجاد محلی در خور شأن آنان شهرداری 400 متر مربع زمین برای احداث فرهنگسرا به فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان واگذار خواهد کرد.

رسولی افزود: تا زمان احداث فرهنگسرای جدید در شهر صالح آباد هنرمندان می توانند از ظرفیت مجتمع فرهنگی هنری فجر، برای فعالیت های هنری خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان موسیقی صالح آباد گمنام مانده اند، اذعان داشت: توانمندی موسیقی دانان صالح آباد مورد بی توجهی قرار گرفته است.

رسولی اظهار داشت: حمایت از پتانسیلها و ظرفیت های غنی هنرمندان صالح آبادی و همت خود هنرمندان، در ارتقاء جایگاه این قشر و معرفی هنر آنان به علاقمندان این حوزه، مفید خواهد بود.

وی با بیان این که فراز و نشیب های موسیقی در کشور و بی توجهی مسئولین امر به این قشر در برخی از ادوار، سبب سلب انگیزه از هنرمندان این هنر ارزشمند و اصیل ایرانی شده است، گفت: امروز مشاهده می کنیم که موسیقی دانان با وجود همه مشکلات توانسته اند موسیقی سنتی و اصیل ایرانی را زنده نگاه داشته و نسل جوان را هم نیز با آن مأنوس نموده اند.

رسولی ایجاد نشاط در بین خانواده ها توسط هنرمندان را خواستار شد و افزود: تنوع و شور و هیجان لازمه کار هنرمندان است تا نشاط و شادی مردم در مجالس و جلسات بیشتر شود.

ظرفیت های موسیقی صالح آباد باید شناسایی شوند

مسئول کمیسیون فرهنگی شهر صالح آباد نیز در این همایش با اشاره به اینکه ظرفیت های موسیقی صالح آباد باید شناسایی شوند، گفت: با شناسایی علاقمندان هنر موسیقی و حمایت از اعضای انجمن موسیقی شهر، قطعا ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این عرصه احیاء خواهد شد.

جواد اکبری استفاده از توانمندی هنرمندان شهر در برنامه های فرهنگی هنری را لازم و ضروری دانست و گفت: استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان شهر در مناسبتهای مختلف سال، گامی هرچند کوچک برای حمایت از هنرمندان بومی و پیشرفت فرهنگی خواهد بود.

اکبری با بیان اینکه دغدغه هنرمندان موسیقی شهر صالح آباد نبود فضای مناسب است، اذعان داشت: نبود مکان مناسب برای تمرین و تجمع هنرمندان موسیقی سبب شده تا نتوانند از وجود اساتید برجسته موسیقی برای اموزش نسلهای جوان علاقمند به این هنر بهره مندشوند.