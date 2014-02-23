حمید مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 212 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در خرم آباد وجود دارد.

وی با اشاره به انجام مطالعات این سکونتگاههای غیر رسمی در راستای ساماندهی آنها تصریح کرد: تا کنون کل مطالعات این سکونتگاههای غیر رسمی در مرکز استان لرستان انجام شده است.

مجری پروژه های بافت فرسوده استان لرستان اعتبار هزینه شده برای انجام این مطالعات سکونتگاههای غیر رسمی خرم آباد را 700 میلیون ریال عنوان کرد.

مومنی همچنین به وضعیت سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان بروجرد اشاره کرد و گفت: در این شهرستان نیز 218 هکتار سکونتگاه غیر رسمی وجود دارد.

وی با اشاره به انجام مطالعات ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان بروجرد بیان داشت: در این زمینه بیش از 650 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مجری پروژه های بافت فرسوده استان لرستان به سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان دورود اشاره کرد و گفت: در این شهرستان نیز بیش از 99.54 هکتار سکونتگاه غیر رسمی وجود دارد که تا کنون مطالعات ساماندهی 85 درصد از این سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان دورود انجام شده است.

مومنی تصریح کرد: برای انجام این مطالعات شهرستان دورود نیز هزار و 50 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

وی همچنین از وجود 22 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در شهرستان الیگودرز خبر داد و افزود: تا کنون مطالعات ساماندهی این سکونتگاههای غیر رسمی در الیگودرز انجام نشده است.

مجری پروژه های بافت فرسوده استان لرستان به میزان اعتبارات هزینه شده برای ساماندهی این سکونتگاههای غیر رسمی در خرم آباد اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از دو هزار و 50 میلیون ریال برای ساماندهی این سکونتگاهها در مرکز استان اعتبار هزینه شده است.

مومنی یادآور شد: در سایر شهرستانهایی که دارای سکونتگاههای غیر رسمی هستند اعتباری برای اجرای کار ساماندهی آنها اختصاص نیافته است.

