  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

رضایی:

کتیبه بیستون نماد تمدن ایرانی است

کتیبه بیستون نماد تمدن ایرانی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه مجموعه تاریخی بیستون را نماد تمدن ایرانی معرفی کرد و گفت: ساماندهی محوطه بیستون با رویکرد گردشگری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در آینده نزدیک آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح جامع بیستون اظهار داشت: این طرح با رویکرد معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه از جمله استان های مستعد و پرظرفیت در حوزه قابلیت های گردشگری و توریستی است، خاطرنشان کرد: از مسوولین ذیربط می خواهیم که با شناسایی مناطق و جاذبه های گردشگری استان، انگیزه مسافرت میهمانان نوروزی به منطقه را دو چندان کنند.

رضایی همچنین موقعیت عالی طرح بیستون را جز پنج طرح عظیم کشور در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: طرح تفصیلی این طرح در دست اقدام و مطالعه برای ساماندهی آن در حال انجام است.

گفتنی است؛ شهر بیستون که در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد، دارای بیش از 30 اثر تاریخی از دوران قبل و بعد از اسلام است که مهمترین آن ها کتیبه و سنگ نگاره های داریوش هخامنشی است که به ثبت جهانی رسیده است.

کد مطلب 2242137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه