کتیبه بیستون نماد تمدن ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح جامع بیستون اظهار داشت: این طرح با رویکرد معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه از جمله استان های مستعد و پرظرفیت در حوزه قابلیت های گردشگری و توریستی است، خاطرنشان کرد: از مسوولین ذیربط می خواهیم که با شناسایی مناطق و جاذبه های گردشگری استان، انگیزه مسافرت میهمانان نوروزی به منطقه را دو چندان کنند.

رضایی همچنین موقعیت عالی طرح بیستون را جز پنج طرح عظیم کشور در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: طرح تفصیلی این طرح در دست اقدام و مطالعه برای ساماندهی آن در حال انجام است.

گفتنی است؛ شهر بیستون که در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد، دارای بیش از 30 اثر تاریخی از دوران قبل و بعد از اسلام است که مهمترین آن ها کتیبه و سنگ نگاره های داریوش هخامنشی است که به ثبت جهانی رسیده است.