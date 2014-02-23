ماشین آلات راهسازی فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمس اردکانی در نشستی خبری با اشاره به اینکه سرمایه‌‌های مادی موجب اشتغال می‌شود و سرمایه‌های اجتماعی کارایی سرمایه گذاری را بالا می‌برد، گفت: این انجمن با حضور فعالان این حوزه تشکیل شده است و سیاست ما همکاری جدی با تشکل‌های همسو است.

وی افزود: ماشین آلات سنگین لازمه توسعه اقتصادی هستند و اگر بخواهیم فعالیت‌های عمرانی بیشتر شود با کمبود ماشین‌آلات روبرو خواهیم بود زیرا ماشین‌آلات سنگین در کشور ما بیش از 30 سال عمر دارند و حتی در برخی از کارگاه‌های عمرانی تا بیش از 40 سال هم از عمر ماشین‌آلات می‌گذرد.

رئیس انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین آلات راهسازی با اشاره به اینکه این ماشین آلات مصرف سوخت بالایی هم دارند، گفت: در زمانی که با تحریم سوخت روبرو بودیم برخی از منابع سوختی از راه قاچاق تامین می‌شد و همانطور که می‌دانید پول واردات قاچاق از قاچاق سوخت تامین می‌شود که مانع اشتغال است.

شمس اردکانی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم پروژه‌های راهسازی رونق بگیرد باید ماشین آلات سنگین را برای راهسازی و دیگر فعالیت‌های عمرانی آماده کنیم، گفت: در شرایط کنونی و باتوجه به اقداماتی که دولت در توافق ژنو انجام داده گشایش‌هایی انجام شده که امیدواریم تخصیص اعتبارات هم انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی با مزیت نسبی در ایران با عمران و راهسازی ارتباط دارد، بیان کرد: باید سعی کنیم که نگهداری ماشین آلات را در کشور به درستی انجام دهیم و یکی از برنامه های انجمن هم آموزش به کارگرانی است که از این ماشین آلات استفاده می کنند.

رئیس انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین آلات راهسازی در خصوص اینکه تولید ماشین آلات سنگین در کشور، افزود: در کشور 5 تولید کننده داریم که محصولات آنها از 20 تا 65 درصد ضریب ساخت داخل است.

شمس اردکانی با بیان اینکه سه نوع تولیدکننده در چین داریم که برای شرکت‌های بزرگ هستند اما ساخت را در چین انجام می‌دهند، بیان کرد: دسته دوم هم شرکت‌هایی هستند که قطعه‌ساز ماشین سازهای معروف هستند و دسته سوم هم از طریق مهندسی معکوس دستگاه می‌سازند و هرکدام کیفیت خاص دارند اما متاسفانه برخی از واردکنندگان به سراغ اجناس بی‌کیفیت دسته سوم می‌روند.

در ادامه محسن جلال پور نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه یکی از اهداف ما اینست که با توجه به شرایط کنونی در 6 ماهه دوم امکان واردات ماشین آلات سنگین را داشته باشیم، بیان کرد: ما قصد داریم در دو سال آینده تشکل‌های را که نیاز داریم ایجاد کرده و تشکل های موازی را با هم ادغام کنیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز ضریب مکانیزاسیون در معادن کشور کمتر از 10 است، گفت: امیدواریم با پیگیری توافقات با کشورهای اروپایی واردات از کشورهای هند و چین به حداقل برسد و ماشین آلات سنگین راهسازی از اروپا و کشورهای 1+5 تامین شود.

همچنین بهرامن نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه قبل از انقلاب ماشین آلات بخش عمرانی کشور از کاترپیلار کمپانی آمریکایی خریداری می‌شد اما پس از انقلاب و به دلیل تحریم ها ماشین آلات کماتسو جایگزین شد، گفت: ما دسترسی برای دریافت تسهیلات برای تجهیزات نو به جای فرسوده نداریم زیرا ما به عنوان مصرف کننده به دنبال کیفیت بالا هستیم.

وی با اشاره به اینکه هریک از معادن برای نوسازی نیاز به 200 هزار دلار سرمایه دارند، گفت: در سال یک میلیارد دلار پول برای نوسازی معادن کشور نیاز داریم و باید صندوق توسعه ملی وارد این حوزه شود و به تولیدکنندگان کمک کند.

بهرامن با بیان اینکه واردات ماشین آلات نیاز به بوروکراسی زیادی دارد، بیان کرد: متاسفانه به بهانه استاندارهای محیط زیست از واردات ماشین آلات جلوگیری می کنند در حالیکه کشورهای بزرگ تولیدکننده و مصرف کننده این ماشین آلات که به استانداردها اهمیت میدهند مشکلی در این خصوص ندارند.