زنان سرپرست خانوار بیمه تکمیلی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی قلیزاده معبا اشاره به فراهم کردن بیمه تکمیلی بانوان سرپرست خانوار در مرکز کوثری که به کار در آن اشتغال دارند، گفت: بانوان سرپرست خانوار علاوه بر بیمه تکمیلی از بیمه تامین اجتماعی نیز بهرهمند خواهند شد و در مواقع مورد نیاز هم میتوانند از وامهای ضروری تا سقف 3 میلیون تومان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ساماندهی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها در اولویت برنامههای معاونت اجتماعی منطقه است، اظهار داشت: تمامی سازمانهای خیریه و انجمنها با همکاری اداره امور بانوان در جهت رفع مشکل این خانمها از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
قلی زاده معبا دیگر هدف مراکز کوثر از سوی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را ایجاد آرامش روانی برای این بانوان خواند و خاطر نشان کرد: بر اساس اجرای سیاستهای مدیریت شهری در خصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اداره اموربانوان منطقه نسبت به شناسایی بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست که تحت حمایت همسر یا خانواده خود نیستند، اقدام کرده است.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 شهرداری تهران درباره تعداد بانوان سرپرست خانوار منطقه اذعان کرد: تاکنون بیش از 400 نفر از بانوان سرپرست خانوار شناسایی و مشخصات آنها در بانک اطلاعاتی منطقه و ستاد توانمندسازی به ثبت رسیده و نسبت به استفاده این افراد و فرزندانشان از بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی اقدامات لازم از سوی اداره امور بانوان نیز صورت گرفته است.
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