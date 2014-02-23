به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز سلیمی فرد صبح یکشنبه در حاشیه نشست هوشمندسازی مدارس بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش یکی از نهادهای اساسی و مهم است که فعالیت‌هایش ارتباط مستقیم با جامعه دارد، هرچه در این نهاد فعالیت‌های بهتر تربیتی و آموزشی صورت بگیرد نتیجه مثبت آن در جامعه نمایان خواهد شد.

وی افزود: در این راستا می‌طلبد که با برنامه‌ریزی مناسب هم برای پرسنل و هم برای دانش آموزان زمینه ساز ارتقای سطح جامعه در همه زوایای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی شویم.

فرهنگیان تنها اضافه کار مهر ماه خود را گرفته اند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر ضمن بیان عدم ساماندهی مناسب و دقیق نیروها در مدارس شهرستان بوشهر عنوان کرد: یکی از مشکلات آموزش و پرورش این شهرستان عدم ساماندهی مناسب نیروها است که منجر به اعزام نیروهای متخصص به جایی ناکار آمد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگیان تنها اضافه کار مهر ماه خود را گرفته اند گفت: دو سالی است که تجهیزاتی خریداری نشده است و مطالبات فرهنگیان مانند حق ماموریت و... مدتهاست که پرداخت نشده است.

عدم تخصیص سرانه به مدارس شهرستان بوشهر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر یکی دیگر از مشکلات این اداره را عدم تخصیص سرانه به مدارس عنوان کرد و یادآور شد: سرانه مدارس هر ساله دو نوبت از سوی اداره به مدارس برای رفع امور واریز می شود که از ابتدای مهر تا کنون هیچ هزینه ای به حساب مدارس ریخته نشده است.

سلیمی فرد به افتتاح 15 کلاس هوشمند جدید در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: با این افتتاح 436 کلاس در 144 مدرسه هوشمند شده است.

وی خاطر نشان کرد: طرحی که برنامه ریزی شده و در ابتدای ورودم به این اداره خواهان آن هستم طرح تکریم ارباب رجوع به ویژه فرهنگیانی که برای انجام کار به این اداره مراجعه می کنند است.