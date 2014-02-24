ناصر خاكي زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه يكي از وظايف سازمان نظام مهندسي استان همدان نظارت بر واحدهاي آزمايشگاهي و كنترل خدمات آزمايشگاهي بتن، جوش و ژئو تكنو در استان همدان است، گفت: در حال حاضر 28 شركت آزمايشگاهي در استان همدان فعاليت مي كند.

وی افزود: بر طبق تفاهم نامه هاي امضا شده با اداره ثبت نيز سازمان نظام مهندسي استان همدان به مهندسين براي تفکيك ساختمان و نقشه برداري آموزش هاي لازم را ارائه مي دهد.

خاكي زاده با بيان اينكه در سال 91 و 92 در مجموع هزار و 504 پرونده تفكيك آپارتمان در همدان صادر شده است، ابراز داشت: طي اين دو سال در همه شهرستان هاي استان همدان هزار و 236 پرونده تفكيك آپارتمان صادر شده است.

معاون اجرايي سازمان نظام مهندسي استان همدان با بيان اينكه از ديگر فعاليت هاي اصلي سازمان نظام مهندسي استان همدان نظارت بر كنتور هاي گاز منازل و يا اماكن تجاري است، بيان داشت: از ابتداي سال تا كنون 350 هزار كنتور گاز فشار ضعيف در استان همدان تایيد و نصب شده است.

خاكي زاده در ادامه سخنانش با بيان اينكه 200 بازرس گاز در استان همدان فعاليت مي كنند، عنوان داشت: در مجموع 177 مجري لوله كشي گاز در استان همدان آموزش داده شده است كه در كنار بازرسان كار نظارت بر گاز هاي فشار ضعيف و قوي را در استان انجام مي دهند.

وي با بيان اينكه واحد نظارت بر كنتورهاي گاز در استان همدان يك واحد مجزا و داراي ساختمان جدا است، ابراز داشت: از سال 90 نيز تاييد گازهاي فشار قوي به سازمان نظام مهندسي استان همدان محول شده است و به 73 واحد مجموعه تجاري، مسكوني و كارخانجات گاز تزريق شده است و 32 مورد در حال بررسي است.

معاون اجرايي سازمان نظام مهندسي استان همدان در ادامه سخنانش در مورد آزمون های ورودی مهندسان برای عضویت در سازمان نظام مهندسی استان همدان، ابراز داشت: برای فارغ التحصیلان مدرک کارشناسی باید سه سال و برای کارشناسی ارشد دو سال و برای دکترا باید یک سال از زمان اخذ مدرک تحصیلی برای شرکت در آزمون ورودی به نظام مهندسی گذشته باشد.

خاکی زاده با اشاره به اینکه سه هزار و 650 نفر امسال در استان همدان آزمون داده اند، بیان داشت: کسانی که موفق به اخذ نمره مطلوب در آزمون شوند می توانند عضو سازمان نظام مهندسی استان همدان شده و امسال هزار و 200 نفر ورودی جدید در استان همدان وجود داشته است.