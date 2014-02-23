33 میلیارد ريال برای روکش باند فرودگاه پارس آباد تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی ظهر یکشنبه در جلسه توسعه فرودگاه های استان اردبیل افزود: این اعتبار از محل اعتبارات شركت فرودگاههاي كشور و بعد از برگزاري مناقصه و تعیین پیمانکار هزينه خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای توسعه باند این فرودگاه امسال نیز اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال از همین محل تخصیص یافته بود، ادامه داد: با این اعتبار تاکنون هزار و 200 متر از باند فرودگاه پارس آباد اجرا و یا در حال اجرا است.

مديركل شرکت فرودگاه های استان با بیان اینکه هم اکنون عمليات تعريض و روكش باند این فرودگاه تسریع شده است، تاکید کرد که اين پروژه با اعتبارات شركت فرودگاه های کشور و استانداري اردبیل در حال اجرا مي باشد.

وی اعتبارات استانی را برای اجرای طرح تعریض باند فرودگاه پارس آباد و اعتبارات ملی را برای روکش و ترمیم باند برشمرد و تصریح کرد: تاكنون بیش از هشت هزار تن آسفالت جهت روكش باند استفاده شده است.

صفایی با بیان اینکه پروژه تعريض باند با اعتبارات استانداري اردبیل توسط وزارت مسكن و شهرسازي در حال اجرا است، يادآور شد: با عريض شدن باند فرودگاه پارس آباد پروازهاي فوكر 100 مي تواند در اين فرودگاه نشست و برخاست داشته باشد.

به گفته وی پیش از این پرواز با هواپيماي ATR از اين فرودگاه انجام مي شد که با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا علاوه بر افزايش پروازهاي مسير تهران - پارس آباد و بالعكس پروازهاي زيارتي نیز در این منطقه دایر خواهد شد.

مديركل شرکت فرودگاه های استان همچنین تاکید کرد که با توسعه و بهره برداری از باند فرودگاه زمينه اي براي صادرات محصولات باغي و دامي اين شهرستان به كشورهاي همسايه مهيا خواهد شد.

وی طول باند فرودگاه پارس آباد دو هزار و 800 متر برشمرد و ادامه داد: تمام این میزان علاوه بر ترمیم و روکش در مرحله تعريض از طرفين 7.5 متر و در مجموع 15 متر به عرض آن افزوده خواهد شد.

فرودگاه پارس آباد با 170 هكتار مساحت به عنوان قديمي ترين فرودگاه استان اردبيل در سال 1353 تاسيس شده و در سال 81 اين فرودگاه از شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان منفك و تحويل شركت فرودگاههاي كشور شد.