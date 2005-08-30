راديو جوان 4 برنامه جديد اقتصادي توليد مي كند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، برنامه هاي راديويي " بي پاي بست "، " معرفي خودرو "، " ايست چند لحظه " و " لوح روز " عناوين برنامه هايي هستند كه در شبكه راديويي جوان تدارك ديده شده اند و به زودي از اين شبكه به روي آنتن خواهند رفت.

برنامه " بي پاي بست " به همت گروه جوان و دانش راديو جوان از اين هفته جايگزين برنامه " بورس " ميش ود. اين برنامه با هدف اطلاع رساني و ارايه آگاهي هاي لازم در خصوص زلزله توليد شده است. چون اين پديده طبيعي طي چند سال گذشته خسارت ها و تلفات زيادي به وجود آورده است. " بي پاي بست " با ذكر نكاتي درباره زلزه بم، رودبار و ساير زلزله هاي بزرگ و كوچك كشور مي كوشد تا نكات ايمني و امدادي در خصوص اين پديده يادآور شود. اين برنامه هر چهارشنبه ساعت 35/11 به سردبيري عليرضا محمد نيا، تهيه كنندگي شهلا نيساري و اجراي نسيم رفيعي از اين شبكه راديويي پخش مي شود.



برنامه " ايست چند لحظه " عنوان يكي از برنامه هاي جديد شبكه راديويي جوان است كه با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت آماده مي شود. اين برنامه در قالب نمايشي تلاش مي كند در خصوص استفاده بهتر و صحيح تر از سوخت هاي موجود در كشور مطالبي را ارايه كند. بخش هاي نمايشي اين برنامه كه برداشتي از زندگي روزمره هر يك از ما محسوب مي شود، حاوي پيام در خصوص چگونگي بهينه مصرف كردن سوخت است. عليرضا مبيني به عنوان سردبير، فاطمه لواساني به عنوان تيه كننده و هومن حاج عبداللهي و قطبي به عنوان بازيگر با اين برنامه همكاري مي كنند. اين برنامه هر روز ساعت 45/8، 58/20 و 58/15 از شبكه جوان پخش مي شود.



برنامه " معرفي خودرو " با همكاري شركت ايران خودرو به صورت زنده از هفتم تا دوازدهم شهريور ماه پخش مي شود. اين برنامه كه به انعكاس و پوشش خبري نمايشگاه محصولات ايران خودرو اختصاص دارد، به صورت مستقيم و زنده گزارش هايي را از محل برپايي نمايشگاه مورد نظر تهيه و پخش مي كند. اين برنامه كه به همت گروه ورزش شبكه جوان توليد مي شود، حسين سلطاني به عنوان سردبير، طيبه حسين زاده به عنوان تهيه كننده و سعيد پور محمودي به عنوان مجري براي ساخت اين برنامه همكاري مي كنند. اين برنامه ساعت 50/18 به صورت زنده پخش خواهد شد.



برنامه " لوح روز " عنوان برنامه اي است كه به وسيهل گروه جوان دانش شبكه جوان توليد شده است و از اين هفته جاي برنامه " مجله علمي تيتر درشت " را مي گيرد. اين برنامه كه از بخش هاي متنوع و كوتاهي تشكيل شده است، به موضوع هاي علمي، صنعتي و اقتصادي مي پردازد و آخرين اخبار و اطلاعات در اين زمينه را در اختيار علاقمندان قرار مي دهد. بررسي بورس، روزنامه هاي اقتصادي و تحليل مسايل اقتصادي روز جهان از آيتم هاي مختلف اين برنامه است. " فايل " يكي از بخش هاي اين برنامه راديويي است كه در قالب گزارش به طرح مسايل علمي، صنعتي و اقتصادي روز كشور مي پردازد و آن را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد. اين برنامه به سردبيري مسعود محمود خواه هر روز به جز پنجشنبه و جمعه ها به صورت زنده ساعت 9 صبح پخش مي شود.