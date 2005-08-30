شركت ملي حفاري با شرط افزايش قيمت در فازهاي 9و 10 فعاليت مي كند

سيف الله جشن ساز در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره انفصال شركت اورينتال از حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و واگذاري آن به شركت ملي حفاري گفت : هم اكنون درحال انجام كارهاي كارشناسي برروي اين پروژه هستيم .

وي گفت : در سال گذشته كه اين شركت در مناقصه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي دوم شد قيمتي را در پيشنهاد داد كه امسال اين قيمت تغيير كرده است .

به گفته وي ، امسال شرايط ديگري در مناقصه حاكم است و قيمت شركت ملي حفاري افزايش يافته است .

وي قيمت ارايه شده توسط اين شركت را در سال گذشته ارايه نداد و گفت : تعيين قيمت جديد نيازمند جلسات كارشناسي است اما قيمت مهمترين عامل تعيين كننده است .

وي درباره موضع شركت نفت وگاز پارس جنوبي به عنوان كارفرماي اين مناقصه گفت : مهندس تركان تمايل بسياري به استفاده از توان داخلي دارد و از حضور اين شركت استقبال مي كند .

وي حفاري فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي را از ديگر پروژه هاي اين شركت دانست وگفت : اين پروژه كه شامل حفر 11 چاه بود مراحل پاياني خود را مي گذراند .

وي همچنين ورود تكنولوژي فرو تعادلي را از ديگر كارهاي اين شركت دانست و گفت :سرعت بالا و كاهش هزينه ها از مهمترين مزاياي اين نوع حفاري محسوب مي شود .

وي افزود : اين نوع حفاري با همكاري يك شركت كانادايي وارد ايران شد و براي اولين باردر ميدان نفتي پارسي مورد استفاده قرار مي گيرد .

وي در ادامه تشريح كرد : كاهش 30 درصد از هزينه ها و افزايش ايمني حفاري از ديگر مزاياي اين نوع حفاري است و از آنجا كه تعداد زيادي از مخازن نفتي ايران نيمه دوم عمر خود را مي پيمايند اين نوع حفاري كمك بزرگي به اين نوع مخازن مي كند .

جشن ساز خاطرنشان كرد : بخش سخت افزار اين نوع تكنولوژي با سيستم اجاره به شرط تمليك به ايران تعلق مي گيرد .

وي در پايان گفت : بعد از ميدان پارسي ، اين نوع تكنولوژي حفاري در ميدان هاي كرنج و بي بي حكيمه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .