۸ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۴۱

مدير عامل شركت ملي حفاري در گفت و گو با مهر :

شركت ملي حفاري با شرط افزايش قيمت در فازهاي 9و 10 فعاليت مي كند

مدير عامل شركت ملي حفاري گفت : شرايط براي حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي نسبت به سال گذشته كه برنده شديم ، تغيير كرده است .

سيف الله جشن ساز در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره انفصال شركت اورينتال از حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و واگذاري آن به شركت ملي حفاري گفت : هم اكنون درحال انجام كارهاي كارشناسي برروي اين پروژه هستيم .

وي گفت : در سال گذشته كه اين شركت در مناقصه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي دوم شد قيمتي را در پيشنهاد داد كه امسال اين قيمت تغيير كرده است .

به گفته وي ، امسال شرايط ديگري در مناقصه حاكم است و قيمت شركت ملي حفاري افزايش يافته است .

وي قيمت ارايه شده توسط اين شركت را در سال گذشته ارايه نداد و گفت : تعيين قيمت جديد نيازمند جلسات كارشناسي است اما قيمت مهمترين عامل تعيين كننده است .

وي درباره موضع شركت نفت وگاز پارس جنوبي به عنوان كارفرماي اين مناقصه گفت : مهندس تركان تمايل بسياري به استفاده از توان داخلي دارد و از حضور اين شركت استقبال مي كند .

وي حفاري فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي را از ديگر پروژه هاي اين شركت دانست وگفت : اين پروژه كه شامل حفر 11 چاه بود مراحل پاياني خود را مي گذراند .

وي همچنين ورود تكنولوژي فرو تعادلي را از ديگر كارهاي اين شركت دانست و گفت :سرعت بالا و كاهش هزينه ها از مهمترين مزاياي اين نوع حفاري محسوب مي شود .

وي افزود : اين نوع حفاري با همكاري يك شركت كانادايي وارد ايران شد و براي اولين باردر ميدان نفتي پارسي مورد استفاده قرار مي گيرد .

وي در ادامه تشريح كرد : كاهش 30 درصد از هزينه ها و افزايش ايمني حفاري از ديگر مزاياي اين نوع حفاري است و از آنجا كه تعداد زيادي از مخازن نفتي ايران نيمه دوم عمر خود را مي پيمايند اين نوع حفاري كمك بزرگي به اين نوع مخازن مي كند .

جشن ساز خاطرنشان كرد : بخش سخت افزار اين نوع تكنولوژي با سيستم اجاره به شرط تمليك به ايران تعلق مي گيرد .

وي در پايان گفت : بعد از ميدان پارسي ، اين نوع تكنولوژي حفاري در ميدان هاي كرنج و بي بي حكيمه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .

