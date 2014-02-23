امنیت جامعه مرهون ایثار شهدا و جانبازان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین امام جمعه قزوین ظهر یکشنبه با حضور در بیمارستان بوعلی سینا از رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس حجت الاسلام سید اسماعیل جوادی عیادت کرد.

آیت الله هادی باریک بین در این دیدار با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس جوانان این مرز و بوم دلاوری‌های بسیاری از خود نشان دادند اظهارداشت: برخی از آنان با نثار خون خود به درجه رفیع شهادت نائل شده و برخی دیگر به درجات ایثارگری و جانبازی رسیده و در بین ما زندگی می‌کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اگر امروز ایران اسلامی در امنیت و آرامش به سر می‌برد و کسی حق تعرض به خاک این کشور عزیز را به خود نمی‌دهد، به دلیل رشادت‌های این بزرگواران است.

آیت الله باریک‌بین تصریح کرد: جوانان این مرز و بوم به دشمنان نظام ثابت کرده‌اند که در هر شرایطی از آرمان‌های امام راحل و انقلاب دفاع کرده و تا پای جان برای حفظ این آرمان‌ها ایستاده‌اند.

وی قدرشناسی از دلاوری‌های ایثارگران و جانبازان در طول دوران انقلاب اسلامی را ستود و گفت: باید همواره قدردان از خودگذشتگی و رشادت‌های جانبازان و ایثارگران باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین از بیماران بستری شده در بیمارستان بوعلی عیادت کرد و در جریان روند بهبودی جانباز حجت‌الاسلام جوادی و دیگر بیماران قرار گرفت.

حجت الاسلام سید اسماعیل جوادی امام جماعت مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک مهدیه آبگیلک در دوران دفاع مقدس نقش تاثیر گزاری داشت و بعد از دوران دفاع مقدس در مساجد وحسینیه ها در برگزاری مجالس سخنرانی، اخلاق و بیان احکام شرعی نقش برجسته ای داشتند.