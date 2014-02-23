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۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

آیت الله باریک بین:

امنیت جامعه مرهون ایثار شهدا و جانبازان است

امنیت جامعه مرهون ایثار شهدا و جانبازان است

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: امروز امنیت و آسایش این نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون تلاش و از خود گذشتگی شهدا و جانبازان است که باید همیشه قدردان این عزیزان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین امام جمعه قزوین ظهر یکشنبه با حضور در بیمارستان بوعلی سینا از رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس حجت الاسلام سید اسماعیل جوادی عیادت کرد.

آیت الله هادی باریک بین در این دیدار با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس جوانان این مرز و بوم دلاوری‌های بسیاری از خود نشان دادند اظهارداشت: برخی از آنان با نثار خون خود به درجه رفیع شهادت نائل شده و برخی دیگر به درجات ایثارگری و جانبازی رسیده و در بین ما زندگی می‌کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اگر امروز ایران اسلامی در امنیت و آرامش به سر می‌برد و کسی حق تعرض به خاک این کشور عزیز را به خود نمی‌دهد، به دلیل رشادت‌های این بزرگواران است.

آیت الله باریک‌بین تصریح کرد: جوانان این مرز و بوم به دشمنان نظام ثابت کرده‌اند که در هر شرایطی از آرمان‌های امام راحل و انقلاب دفاع کرده و تا پای جان برای حفظ این آرمان‌ها ایستاده‌اند.

وی قدرشناسی از دلاوری‌های ایثارگران و جانبازان در طول دوران انقلاب اسلامی را ستود و گفت: باید همواره قدردان از خودگذشتگی و رشادت‌های جانبازان و ایثارگران باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین از بیماران بستری شده در بیمارستان بوعلی عیادت کرد و در جریان روند بهبودی جانباز حجت‌الاسلام جوادی و دیگر بیماران قرار گرفت.

حجت الاسلام سید اسماعیل جوادی امام جماعت مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک مهدیه آبگیلک در دوران دفاع مقدس نقش تاثیر گزاری داشت و بعد از دوران دفاع مقدس در مساجد وحسینیه ها در برگزاری مجالس سخنرانی، اخلاق و بیان احکام شرعی نقش برجسته ای داشتند.

کد مطلب 2242360

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