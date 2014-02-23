184 هزار تماس با پلیس 110 استان سمنان گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به برقراری 184 هزار و 76 مورد تماس مردم با پلیس 110 اظهار داشت: کاربران این سامانه روزانه به 602 تماس مردمی پاسخ دادند.

وی با بیان اینکه 67 درصد از مجموع تماس ها منجر به حضور و عملیات ماموران انتظامی شده است افزود: این میزان در مقایسه با سال قبل 26 درصد افزایش یافته است.

انجام 400 عملیات پلیس 110 استان سمنان در طی روز

فرمانده انتظامی استان سمنان میانگین تماس های منجر به عملیات طی روز در سطح استان سمنان را 400 مورد اعلام کرد و گفت: پلیس در طی هفت دقیقه در صحنه حاضر می شود.

میرزایی بخش مهم دیگری از تماس های 110 را مربوط به تصادفات و سوانح راهنمایی و رانندگی اعلام کرد و افزود: راهنمایی به مردم از دیگر خدماتی است که در مرکز 110 به مردم ارائه می شود.

وی تصریح کرد: در این مدت، راهنمایی های لازم از سوی کاربران 110 به 53 هزار و 887 مورد تماس ارائه شده است.

کاهش 95 درصدی تماس های غیرضروری با 110

این مسئول انتظامی، کاهش 95 درصدی تماس های غیرضروری و غیرقابل رسیدگی با 110 را از مهمترین نتایج برنامه های آموزشی پلیس بیان کرد.

میرزایی افزود: برای بهبود و ارتقای خدمات رسانی مرکز فوریت های پلیسی 110 و نیز حضور سریع پلیس در صحنه ها، یگان فوریت های پلیسی در این مرکز در شهرستان های سمنان و شاهرود تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد و همچنین اطلاعات و اخبار غیرفوریتی خود را به شماره 300051110 پیامک کنند اظهار داشت: انتظار می رود از آنجا که ماموریت های مرکز فوریت های پلیسی 110 از حساسیت خاصی برخوردار است، شهروندان تنها زمانی با این مرکز تماس بگیرند که نیاز ضروری به حضور پلیس باشد.