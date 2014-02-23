لاریجانی درگذشت برادر نماینده دشتی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت برادر حجت‌الاسلام والمسلمین پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان را تسلیت گفت که متن کامل آن به این شرح است:



حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پور فاطمی



نماینده محترم مردم دشتی



درگذشت برادر گرامیتان مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن پور فاطمی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.



علی لاریجانی



رئیس مجلس شورای اسلامی



