لاریجانی درگذشت برادر نماینده دشتی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت برادر حجتالاسلام والمسلمین پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان را تسلیت گفت که متن کامل آن به این شرح است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای پور فاطمی
نماینده محترم مردم دشتی
درگذشت برادر گرامیتان مرحوم حجتالاسلام والمسلمین سید محسن پور فاطمی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجتالاسلام والمسلمین پورفاطمی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت برادر حجتالاسلام والمسلمین پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان را تسلیت گفت که متن کامل آن به این شرح است:
کد مطلب 2242396
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