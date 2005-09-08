ماهاتير محمد معمار مالزي نوين

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : با عنايت به پيشرفت شگرف آسيا در چند دهه و با عنايت به اينكه اين پيشرف مديون دو عامل مديريت سازنده و تلاش نيروي انساني اين منطقه بوده است به نظر مي رسد بررسي و مطالعه دقيق پيرامون اين موضوع مجالي گسترده را مي طلبد.

در اين باره گفته مي شود كه مديران كارآمد اين ناحيه يكي از عوامل پيشرفت در حوزه اقتصادي به شمار مي روند. از جمله رهبران بسيار موفق اين حوزه كه يكي از تئوريسين هاي جنوب شرقي آسيا در دهه گذشته به شمار مي رود ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي به شمار مي آيد. وي مي گويد : " اگر دولتها بخواهند خوب اداره شوند هميشه نمي توانند كارهايي انجام دهند كه خوشايند مردم باشد ".



كتاب حاضر در يك مقدمه و شش فصل پيرامون مسائل و مؤلفه هاي اطراف ماهاتير محمد و مالزي تدوين شده است.

فصل اول اين كتاب به سابقه تاريخي ، سرزمين (شرايط اقليمي) ، وسعت، آب و هوا ، جمعيت، حكومت ، مردم و همچنين قوميت هاي مردم مالزي كه در آن به دوران استعمار و دست كشيدن پرتقال و هلند و ورود انگليس به صحنه پرداخته مي شود اشاره مي كند.

در فصل دوم به شرح حال و زندگينامه ماهاتير محمد از دوران كودكي تا استعفا از سمت خود و جانشيني وي اختصاص دارد.نكته اي كه در صفحه اول اين بخش جالب است اين است كه محمد خود را اولين رئيس جمهور دولت استبدادي مي خواند كه به عنوان ديكتاتور انتخاب شد و سپس به صورت ديكتاتور استعفا داد. وي همچنين مي گويد : " بنابراين اولين بار است كه يك ديكتاتور استعفا مي دهد در حالي كه هنوز در سلامت به سر مي برد".

فصل سوم به مسئله مديريت اقتصادي وي و جهش اقتصادي مالزي اشاره مي كند. در اين فصل به اقتصاد مالزي به عنوان الگويي موفق اشاره مي كند كه توانسته است در زمينه هاي مختلف از جمله صنعت و كشاورزي و گردشگري و همچنين اجرا و عملياتي كردن طرحهاي بزرگ ، سياستهاي مالي اين كشور و رابطه اين كشور با كشورهاي صنعتي و آسيائي پيشرفت قابل ملاحظه اي را ارائه دهد و همچنين تعامل اين كشور با چالشهاي داخلي و خارجي از جمله مهاجرين غير قانوني و مسئله تروريسم را مورد بررسي قرار مي دهد.

فصل چهارم اختصاص به برنامه هايي دارد كه تحت مديريت ماهاتير محمد منجر به توسعه سريع اقتصادي مالزي شد ، اين فصل همچنين نگاهي به وضع موجود اقتصادي اين كشور دارد .

فصل پنجم به شخصيتها و مسئله مشاركت سياسي و احزاب اشاره مي كند. در اين فصل به شخصيتهاي سياسي به عنوان افرادي كه در قالب احزاب سياسي به مبارزه و رقابت مي پردازند اشاره مي كند كه از آن جمله عبارتند از: "تنكو عبدالرحمان پوترا" پدر استقلال مالزي"،"تون عبدالرزاق بن داتو حسين"دومين نخست وزير مالزي كه جانشين پدر استقلال مالزي(تنكو عبدالرحمان پوترا) شد.

از افراد ديگري كه در اين بخش به شرح حال آنها پرداخته مي شود:" تون حسين عون"،"نيك عزيز نيك مت"،"فاضل نور"،"وان عزيزه اسماعيل"،"انور ابراهيم"، "دايم زين الدين "،"لينگ ليونگ سيك"،"سامي ولو"،" عبدالهادي آوانگ"،" موسي هيتام" ،" رزاليق حمزه"، "جيب تون رزاق"،" عبدالله احمد بداوي". همچنين در ادامه اين فصل به ديدگاههاي و سياستهاي بداوي به عنوان رئيس جمهور مالزي و تشكل هاي سياسي و احزاب اشاره مي كند.

فصل ششم نيز نگاهي به آثار و انديشه ها، ديدگاهها و نظرات ماهاتير محمد دارد .