تيم فوتبال سياه جامگان مشهد با پيروزي بر تيم نيروي زميني تهران صدر نشين شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتيال سياه جامگان خراسان رضوي عصر يكشنبه در يك بازي سخت و پاياپاي توانستند ميهمانشان نيروي زميني تهران را با نتيجه يك بر صفر شكست دهند.

در اين ديدار كه براي هر دو تيم از حساسيت ويژه اي برخوردار بود بازيكنان سياه جامه از همان ابتداي كار به منظور كسب نتيجه وارد ميدان شدند اما بازيكنان نيروي زميني هم نشان دادند براي از دست دادن امتياز در هواي نسبتا سرد مشهد وارد ميدان نشده اند.

تلاش هر دو تيم در نيمه اول مسابقه بي نتيجه ماند تا سياه جامگان خراسان كه به منظور گرفتن سه امتياز خانگي پا در ميدان گذاشته بود به رقم تلاشي كه داشت نتواند در نيمه اول مسابقه به گل برسد و هر دو تيم با نتيجه تساوي بدون گل به رختكن رفتند.

اما اين مسابقه در نيمه دوم با گرماي بيشتري آغاز شد تا اينكه هادي خيري بازيكن تيم سياه جامگان در دقيقه77 مسابقه توانست طلسم دروازه تيم ميهمان را بشكند و تيم سياه جامگان با كسب يك پيروزي شيرين خانگي به صورت موقت و با كسب 37 امتياز از 20 بازي به صدر جدول گروه الف ليگ دسته يك فوتبال كشور صعود كند.

تک‌گل این دیدار را هادی خیری‌میر در دقیقه 77 به ثمر رساند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001084#sthash.8Ryz6d3C.dpuf