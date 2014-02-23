قاچاق كالاهاي فرهنگي نسل جوان را هدف قرار داده است/ مبلغان در شبكه هاي اجتماعي برای آگاهي بخشي فعال باشند

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام مهدي خاموشي ظهر یکشنبه در اولين همايش تخصصي مباني فقهي حقوقي قاچاق كالا و ارز كه در محل اداره کل تبليغات اسلامی خراسان رضوي برگزار شد با بيان اينكه قواعد اداري حكومت اسلامي برگرفته از قوانين اسلامي است و درمباني فقهي هر امري كه با شرع مقابله كند حرام است اظهار كرد: طبق قانون اساسی اگر قاضي حكم مسئله اي را نيافت مي تواند از حكم مشهور فقها در مساله مورد تنازع استفاده كند.

حجت الاسلام خاموشي با اشاره به اينكه طبق نظر ولي فقيه خريد و فروش كالاي قاچاق حرام است افزود:‌ در آمد حاصله از محل تبادل اين كالاها به هر صورت كه كسب شده باشد غير شرعي است.

نظر ولي فقيه در ارتباط با قاچاق كالا و ارز نظري قاطع است

وي با بيان اينكه اين موضوع به لحاظ فقهي و حقوقي كاملا شفاف و روشن است ادامه داد:‌ در جامعه اسلامي اگر فرماني از سوي ولي فقيه صادر شود لازم الاجراست.

عضو شوراي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينكه نظر ولي فقيه در ارتباط با قاچاق كالا و ارز نظري قاطع است افزود:‌ ايشان همواره بر مبارزه با این پدیده و رفع اين معضل تأكيد فراوانی داشتند.

حجت الاسلام خاموشي با بيان اينكه قاچاق يك سلول سرطاني است گفت:‌ اين تهديد اجتماعي ريشه هاي حيات اقتصادی یک جامعه را از بين مي برد و بايد به شيوه اي اصولي با آن مبارزه كرد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اينكه استكبار جهاني مشكلات زيادي را دوره هاي مختلف تاريخ بعد از انقلاب براي ما ايجاد كرده است ادامه داد:‌ جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي از زمان شروع جنگ تاکنون از جمله اين مشكلات است.

لزوم فرهنگ سازي ديني و ترويج نگاه اسلام نسبت به قاچاق

حجت الاسلام خاموشي با بيان اينكه نسخه مقام معظم رهبري در جهت برون رفت از اين شرايط بحث اقتصاد مقاومتي است گفت:‌ قاچاق ريشه توانمندي هاي اقتصادي كشور را نابود كرده و به آن ضربات جبران ناپذيري مي زند.

وي با اشاره به اينكه در امر برخورد با قاچاق كالا و ارز دادن اطلاعات به آحاد مردم جامعه ضروري است افزود:‌ فرهنگ سازي ديني و ترويج نگاه اسلام به قاچاق مي تواند در اين مبارزه مؤثر باشد.

قوه مقننه باید برای بهینه سازی قوانین موجود درصورت نیاز اقدامات درخور انجام دهد

عضو شوراي انقلاب فرهنگي گفت: قوه مقننه باید برای بهینه سازی قوانین موجود درصورت نیاز اقدامات درخور انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه كشور ايران داراي مرزهاي آبي، خاكي و هوایی گسترده اي است گفت:‌ مسئولان بايد به طور همه جانبه پاسداري از اين گلوگاه هاي مهم را مد نظر داشته باشند و نسبت به رفع معضلات قانونی در بخش گمرکات و همچنین اجرای صحیح قوانین اقدام بایسته صورت دهند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اينكه كشور بايد براي برون رفت از مسائل اقتصادي، بر توليدات داخلي خود تكيه كند ادامه داد:‌ اقتصاد را مي توان با تكيه بر ارزش افزوده و كالاهاي داخلي كاملا مقاوم كرد.

وي با بيان اينكه در شرايط كنوني جامعه ما با مشكلات اقتصادي گوناگوني روبروست افزود:‌ مقام معظم رهبري براي خارج شدن كشور از اين معضلات به استفاده از توليد داخلي و اقتصاد دانش بنيان تأكيد فراوانی دارند.

قاچاق كانالي براي از بين بردن کشاورزی، دامپروری و صنعت كشور است

عضو شوراي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينكه قاچاق كانالي براي از بين بردن کشاورزی، دامپروری و صنعت كشور است گفت:‌ مبارزه با اين پديده شوم اميدي تازه در رگه هاي حياتي اقتصاد كشور ايجاد می کند.

وي بیان کرد: دشمنان ايران براي اينكه منابع ملي و نيروهاي اقتصادي ما را از بين ببرند مي خواهند كاري كنند كه کالای ایرانی حتی برای بازار مصرف داخلی هم استفاده نشود.

حجت الاسلام خاموشي با اشاره به اينكه مسئولان بايد شرايطي ايجاد كنند كه توليد كنندگان داخلي تولید داشته باشند ادامه داد:‌ مبارزه با قاچاق كالا مهم ترين راه براي ايجاد بستري مناسب در جهت حمایت از فعاليت توليد كنندگان داخلی است.

مباني فقهي در بحث اقتصاد مقاومتي اهمیت زیادی دارد

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري تأكيد فراوان بر خروج كشور از وابستگی به نفت دارند افزود:‌ براي تقويت اقتصاد کشور بايد گلوگاه هاي ورود قاچاق كشور مسدود شود.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اينكه در كشور ما استعدادهاي فراوان اقتصادي وجود دارد گفت:‌ ما مي توانيم با مديريت بهينه و تقویت تولید کشور، زمينه صادرات كشور را بهبود ببخشيم.

لزوم ترويج نگاه اسلام به قاچاق توسط مبلغان در شبکه های اجتماعی

وي با بيان اينكه در بحث اقتصاد مقاومتي مباني فقهي بسيار مهم است ادامه داد:‌ كشور ما داراي نظام فرهنگ سازي اسلامي و ديني غني است.

عضو شوراي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينكه بايد در مورد قاچاق كالاهاي فرهنگي كه نسل جوان و نوجوان ما را هدف قرار داده اند حساسيت هاي بيشتري وجود داشته باشد گفت:‌ بهترين راه مقابله با اين تهاجم آگاهي بخشي به اقشار مختلف جامعه است.

حجت الاسلام خاموشي با بيان اينكه تأكيد فراوان رهبر انقلاب به توليد كالاهاي فرهنگي و بومي براساس نمادهاي اسلامي و ايراني است افزود:‌ اگر بخواهيم در فرهنگ سازي به نقاط اساسي دست يابيم بايد مبلغان كشور ما در شبكه هاي اجتماعي گوناگون در جهت آگاهي بخشي به مردم فعال باشند.