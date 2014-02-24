به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان مدیریت صنعتی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن انفورماتیک ایران به منظور ترویج فرایندهای بلوغ قابلیت، مدیریت و پایش خدمات فاوا امضا شد.

این تفاهم نامه همکاری در زمینه طراحی و اجرای نقشه راه برای ارتقا سطح بلوغ قابلیت های راهبردی و مدیریت فناوری اطلاعات شرکت های بزرگ است. در این راستا این طرح در دو مقطع اصلی و فرعی نیازسنجی، تهیه نقشه راه تفصیلی و همچنین اجرای نقشه راه و استقرار مدل ارزیابی اجرا خواهد شد.

بر اساس این تفاهمنامه، سازمان مديريت صنعتي اين طرح را در قالب پروژه ای با همکاری و بهره گيری از توان و ظرفيت علمی و حرفه ای و همچنين جایگاه و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن انفورماتیک ایران به مرحله اجرا در خواهد آورد؛ از این رو گام اول این طرح شامل شرکت های بزرگ با اولویت شرکت های شرکت کننده در رتبه بندی شرکت های بزرگ ایران ( IMI100) یا جایزه تعالی ( EFQM) و همچنین شرکت های فاوا است.

به گزارش مهر، مدل های مرجع و استانداردهای فرآیندی "مدل بلوغ قابلیت" همراه با استانداردهای فرایندی مدیریت و پایش خدمات فاوا، ایزو 20000 و COBIT، مجموعه ای را تشکیل می دهد که ترویج آن میان موسسات و شرکت ها، موجب ارتقا سطح توانمندی و گذر به سازمان های حرفه ای با طراز بین الملل خواهد شد.

از طرفی مدل بلوغ مدیریت در حال تبدیل شدن به یکی از معیارهای مهم آماده بودن شرکت ها برای در نظر گرفتن یک مدل برون سپاری یا بهره گیری از آن است.