انتخاب عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا/ تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز عصر یکشنیه کمیسیون اقتصادی گفت: در دستور کار امروز انتخاب یک‌نفر از نمایندگان کمیسیون به عنوان عضو ناظر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که پورابراهیمی نماینده کرمان و باقری بنابی نماینده بناب انتخاب شدند.

وی افزود: سه شنبه در صحن علنی مجلس یکی از این دو نماینده به عنوان عضو ناظر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب می شود.

این نماینده مجلس همجنین به تشکیل کارگروه اقتصادی کمیسیون اقتصادی در مجلس اشاره کرد و گفت: پنجشنبه جلسه کارگروه اقتصاد مقاوتی کمیسیون اقتصادی تشکیل جلسه می‌دهد و برنامه های خود را برای سیاست های کلان اقتصادی مشخص می‌کند.

نکو یاداور شد: دونفر از نمایندگان کمیسیون به عنوان عضو ناظر در ترکیب هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور انتخاب شدند.