به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی کلی در 25 فوریه 1964 موفق شد با شکست "سانی لیستون" در شش راند در میامی بیچ، دنیا را تکان دهد.

"کریس ایوی"، مدیر مجموعه عتیقه‎های ورزشی "هریتج آکشن"، گفت: دستکش‌های بسیاری وجود دارند که محمد علی کلی با آنها در دوره‎ای 50 ساله به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد که توجه رسانه‎ها و طرفداران سراسر جهان را به خود جلب می‌کند. این دستکش‌ها قیمت‌های جالبی را به خود اختصاص می‌دهند. روشن است که علی امروز همان قدر محترم و دوست داشتنی است که همواره بوده است.

علی با این دستکش‌ها دو جمله معروف خود را بر زبان آمده است: "من بزرگ ترینم" و "من دنیا را تکان دادم".

بر پایه گزارش ای اس پی ان، خریدار این دستکش درخواست کرده تا ناشناس باقی بماند.