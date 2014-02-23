نحوه انتخاب چهره ماندگار ورزش فارس اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش اسماعیلی با انتقاد از برگزاری مراسم چهره ماندگار ورزش استان فارس تاکید کرد: جای خالی جانباز سرافراز و قهرمان پنج دوره متوالی پارالمپیک در انتخاب چهره ماندگار ورزش فارس جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: بسیار متاسفیم که "محمد رضا میرزایی جابری"، جانباز 70 درصدی اهل شهرستان خرامه که پنج بار متوالی قهرمانی پارالمپیک را از آن خود کرده بود به دلیل مسایل حاشیه ای از صحنه خارج شد و به عنوان چهره ماندگار ورزش فارس معرفی نشد.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس تصریح کرد: همه عزت و اقتدار ملت شریف و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون رشادتها و جانبازی های ایثارگران است و نباید به بهانه های مختلف و مسایل حاشیه ای و امور تبلیغاتی این عزیزان و مخصوصا قهرمانان این قشر را از صحنه حذف کرد.

وی تاکید کرد: ما نمی دانیم ملاک انتخاب چهره ماندگار چه مواردی بوده که افرادی چون "میرزایی جابری" که از چهر های ماندگار واقعی و شناخته شده نه تنها ملی بلکه بین المللی است و توانسته پنج بار پرچم جمهوری اسلامی ایران را در جهان آنهم در پارالمپیک به اهتزاز درآورد را شامل نشده است.

اسماعیلی افزود: حضور در بین هیئتهای ورزشی و مجموعه های مختلف به منظور بررسی مشکلات می تواند زمینه فکری ما را به سمتی ببرد که بتوان تلاش های بیشتری به منظور حل مشکلات مجموعه های مختلف کنیم.

وی با بیان اینکه امروز هزینه کردن در امر ورزش سرمایه گذاری است که آینده ای روشن را به همراه دارد، گفت: باید اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را به سمتی متناسب با فرهنگ کشور جهت دهی کنیم و با سوق دادن آنها به سمت مساجد و در ادامه تفریحی سالم همانند ورزش می توان از آسیب های اجتماعی که جوانان و نوجوانان ما را مورد تهدید قرار می دهد پیش گیری کرد.

نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : در زیر ساخت های ورزشی همانند سالن های ورزشی در شهر خرامه و مجموعه روستاها مشکل داریم که سالن ورزشی خیرساز در دو روستای شهرک ایثار و خیرآباد در آینده نزدیک عملیات اجرایی ساخت آن آغاز می شود.

اسماعیلی یادآور شد: سالن ورزشی چند منظوره خرامه از پیشرفت فیزیکی پنج درصدی و سالن ورزشی در سلطان شهر با پیشرفت 35 درصدی و زورخانه با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی از جمله پروژه های فعال ورزش و جوان شهرستان است که با تکمیل آنها زیر ساخت های شهرستان خرامه بهبود می یابد.

اسماعیلی گفت: سپاه پاسداران شروع به ساخت چهار سالن ورزشی در شهرستان خرامه کرده که خود می تواند به افزایش سرانه ورزشی در شهرستان و تکمیل های زیرساخت های ورزشی این شهرستان کمک شایانی کند.