به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پنجم اسفندماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و بیست و چهارم فوریه سال 2014 میلادی.
- پانزدهمين نشست هماهنگى و برنامهريزی ستاد بازیهای پاراآسيايی کرهجنوبی 2014 و پاراالمپيک برزيل 2016 امروز برگزار میشود.
- هفته سوم مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)
* ماهان اصفهان - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
گروه B:
* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* همیاری زنجان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن بهشتی زنجان)
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* پارما - فیورنتینا
* ناپولی - جنوآ
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