به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پنجم اسفندماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و بیست و چهارم فوریه سال 2014 میلادی.

- پانزدهمين نشست هماهنگى و برنامه‎ريزی ستاد بازی‌های پاراآسيايی کره‌جنوبی 2014 و پاراالمپيک برزيل 2016 امروز برگزار می‌شود.

- هفته سوم مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)

* ماهان اصفهان - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)

گروه B:

* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* همیاری زنجان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن بهشتی زنجان)

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* پارما - فیورنتینا

* ناپولی - جنوآ