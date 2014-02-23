همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دارابی محجوب عصر یک شنبه در نشست خبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو هفتم الي نهم اسفند 92 در تالار هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می شود.

وی ادامه داد: همايش به همت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، کمیته مشورتی دانشجویی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با مشارکت کمیته تحقیقات دانشجویی و واحد استعدادهای درخشان برگزار خواهد شد.

دارابی اعلام کرد: ‌در اين همايش 150 مقاله پذيرفته شده در قالب سخنراني و پوستر ارائه مي شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: اين همايش در محورهاي تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسلامي،اخلاق حرفه اي در آموزش دانشجو، مشارکت دانشجو در تصميم سازي آموزشي، جايگاه و دستاوردهاي کميته مشورتي دانشجويي، مشارکت دانشجو در ارزشيابي آموزشي، مشارکت دانشجو در فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، رابطه عدالت آموزشي با مشارکت دانشجو و مشارکت دانشجويي و آموزش پاسخگو برگزار خواهد شد.

دبیر علمی همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو نیز گفت: نشستهاي هماهنگي با مسئولين اجرايي ، علمي و جمعي از اساتيد براي برگزاري اين همايش برگزار شد و اين همايش دارای امتیاز فرهنگی و امتیاز همکاری با EDC برای شرکت کنندگان می باشد.

آسیه سادات فتاحی عنوان کرد: طی هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه و رئیس همایش دانشجویان با گواهی شرکت در همایش ، عدم حضور در برنامه موظف ایشان موجه تلقی می شود

وی ادامه داد: 228 مقاله به دبیر خانه همایش رسیده است و در این همایش کشوری 33 سخنران شرکت خواهند داشت.