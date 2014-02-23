تساوی تیم فوتبال پاس همدان مقابل مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، تيم پاس همدان در چهارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال باشگاه هاي كشور در گروه دوم جدول رده بندي قرار دارد كه با تيم هاي ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال هم گروه است.

تيم پاس همدان كه اين روزها در قعر جدول به سر مي برد و از اوضاع خوبي برخوردار نيست عصر یک شنبه در استادیوم نوش آباد به مصاف تيم مس رفسنجان رفت تا بتواند با كسب سه امتياز اوضاع خود را در جدول بهبود بخشد که تنها به کسب یک امتیاز در این بازی رضایت داد.

ترکیب تیم پاس همدان را در این بازی محمد نیارکی، کاوه زنگیان، امید خورج، جواد بابایی، نادر هوشیار، سید احمد موسوی، مهدی سیفی، بابک رضی، محسن پورحاجی، حسن اشجاری و مجتبی محبوب مجاز تشکیل داده بودند.

البته شایان ذکر است که در دقیقه 45 بازی جواد بابایی از زمین خارج و سید محمد علوی وارد زمین شد که این تعویض عاشوری توانست تیم پاس همدان را به دو گل توسط علوی برساند.

دو گل پاس همدان را سید محمدعلوی توانست در دقیقه های 71 و 90 بازی وارد دروازه تیم مس رفسنجان کند و در نهایت بازی بین دو تیم پاس همدان و مس رفسنجان با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.

تيم پاس همدان قبل از انجام این دیدار با انجام 18 بازي و كسب 18 امتياز در رده دوازدهم جدول گروه خود قرار داشت که با انجام دیدار خود با مس رفسنجان با انجام 19 بازی، نوزده امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول باقی ماند.

همچنين تيم مس رفسنجان نيز قبل از انجام این دیدار با انجام 19 بازي و كسب 22 امتياز در رده هشتم جدول قرار داشت که با یک امتیازی که در دیدار با تیم پاس همدان به دست آورد با انجام 20 بازی 23 امتیازی شد و در رده هشتم جدول باقی ماند.

در چهارچوب مسابقات هفته بيست و يكم ليگ دسته يك باشگاه هاي كشور بازي بين دو تيم پاس همدان و مس رفسنجان را یدالله جهانبازی، سعید زارع، انتظاری و عقیل جهانبازی قضاوت کردند و همچنين ناظر اين بازي نيز حسین خوشخوان بود.