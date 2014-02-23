بیشتر طرح های پژوهشی کاربردی نیستند/ لزوم تدوین تقویم پژوهشی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله آجودانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل دفتر آموزش و پژوهش ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری برگزار شد اظهار داشت: قانون مبنایی فعالیت هایی دفتر آموزش و پژوهش بوده که بر اساس مصوبات فن آوری کشور می باشد.

وی افزود: مرکز آموزش راهبردی وزارت کشور برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهور است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری مازندران با بیان اینکه خارج از ضوابط قانون هیچ یک از دستگاه های اجرائی نمی توانند به حوزه پژوهشی ورود پیدا کنند بیان داشت: اگر دستگاه اجرائی متکلف به اجرای برنامه پژوهشی باشد واحد آموزش و پژوهش استانداری بر روند اجرای این برنامه نظارت دارد و لازم است این ضرورت در حوزه کاری ما توسط رسانه های استان برقرار شود .

آجدانی افزود: از رسانه های استان می خواهم که عملکرد واحد آموزش و پژوهش استانداری را رصد کرده و هر جا که لازم است ما را مورد نقد خود قرار دهند چرا که به عنوان شخص منتقد افراد منتقد را دوست دارم.

وی در ادامه با بیان اینکه کسانی که از بیرون ما را می بینند بهتر می توانند ما را مورد قضاوت خود قرار دهند گفت: از شما می خواهم مراقب ما بوده و اگر راه را کج رفتیم با شمشیر تیز انتقاد ما را راست کنید.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران با بیان اینکه این دفتر محل رفت و آمد افراد خاص با تخصص های مختلف و اتاق فکر استان است اظهار نمود: به مجموعه کاری خود گفتم هر زمان که در دفترکار هستم افراد بدون هماهنگی قبلی نیز می توانند با من ملاقات داشته باشند.

آجدانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص حضور برخی از چهر های سیاسی و تحت شعاع قرار گرفتن تخصصی بودن برخی از کمیته های آموزش و پژوهش ابراز داشت: در مجموعه کاری ما سیاست معنائی ندارد و این مرکز یک حزب سیاسی نیست که اهداف و انگیزه سیاسی داشته باشد بلکه حوزه ای کاملا تخصصی است که بایستی مشکلات و چالش ها ی استان با این مجموعه متخصص شناسائی شود.

وی افزود: تخصص در این مجموعه حرف اول را می زند اینکه افراد دارای چه گرایش سیاسی هستند برای من مطرح نیست بطوریکه تمام کسانی که اصل نظام را پذیرفته باشند و مصالح نظام را مبنای کار خود قرار دهند از حوزه تخصصی آنها استفاده می کنیم .

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص استفاده کاربردی از پژوهش های موجود در استان و نیز جهت دهی پژوهش ها در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در بحث پژوهش اعتقاد داریم دستگاه های اجرائی استان موضوعاتی را به عنوان طرح های پژوهشی ارائه می کنند که بیشتر آنها قابلیت پژوهش را ندارند.

آجدانی افزود: اگرچه این طرح های پژوهشی به عنوان نیاز استان پذیرفته شده باشد ولی به عنوان الویت پژوهشی نیست و باید نیاز پژوهشی استان شناسائی شده و بعد آن پژوهش ها عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه نیازهای پژوهشی ما به این خاطر زیاد است که مشکلات ما زیاد است و با اشاره به محدودیت امکانات، تجهیزات و بودجه بیان داشت: دستگاه های اجرائی ما در شناسائی پروژه ها برای حل مسائل و مشکلات موفق نیستند بطوریکه تصمیم گرفته شد اتاق فکر استان با کمک کارشناسان و صاحبنظران، در چارچوب سیاست ها و مصوبات و در جهت تسهیل روند ورود دستگاه های اجرائی به پروژه های کارآمد و در حد سیاست های کلان استانی، دستگاه ها پیوند معناداری با نیازهای پژوهشی استان ببینند.

طرح جامع پژوهشی نیاز استان است/ لزوم تدوین تقویم سالانه پژوهش

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران با تاکید بر اینکه ما نیازمند طرح جامع پژوهشی هستیم افزود: در حوزه آموزش و پژوهش نیازمند تقویم سالانه هستیم تا صفر تا صد برنامه ها را بتوانیم پیش بینی کنیم.

آجدانی با اشاره به اینکه طرح جامع پژوهشی ناظر و محدود به برخی خلا ها است گفت: بایستی پژوهش هائی در رابطه با وضعیت آموزش وپژوهش در مازندران داشته باشیم تا بر اساس خروجی این پژوهش ها بتوانیم در وضعیت پژوهش و آموزش استان تجدید نظر کنیم.

وی گفت: در حوزه پژوهش های اقتصادی با رویکرد صنعتی و کشاورزی اعتقاد به توسعه متوازن دارم یعنی توسعه باید فراگیر بوده و هرچیز در جای مناسب خود قرار گیرد .

تجدید نظر در خصوص حضور یا عدم حضور برخی اساتید/ راه اندازی سامانه " جی پی اس " پژوهش در استان

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حوزه آموزش ناظر با افزایش مهارت ها و دانش در حوزه های مختلف هستیم ابراز داشت: در زمان مدیریت خودم اجازه نمی دهم که مدیران و کارکنان دستگاه ها در کلاسهای آموزشی شرکت نکنند و بدون حضور در کلاس گواهی ضمن خدمت گرفته شود.

آجودانی افزود: در بحث آموزش درسنامه های وجود دارد که مدرسین متخصص باید آنها را به کارکنان آموزش دهند .

وی با بیان اینکه در چارچوب درسنامه های مصوب 50 مدرس به صورت حق التدریس، حق الزحمه ای، ساعتی و قراردادی با ما همکاری می کنند ابراز داشت: تجدید نظر در زمینه حضور یا عدم حضور برخی اساتید به لحاظ تخصص ، دانش و توانمندی منطبق بر درسنامه ها صورت خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران بر ضرورت انجام پژوهش هائی در عرصه آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: پژوهش در زمینه چگونگی بکارگیری نخبگان در تصمیم گیریهای استان، محیط زیست، بحث امنیت،توجه به امر آموزش در زندان ها جهت کاهش روند جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی و ... می تواند به عنوان الویت های پژوهشی در عرصه علوم انسانی محسوب شود.

24 هزار عنوان کتاب در کتابخانه مدیریت و برنامه ریزی استانداری/ مدیران حضور کمرنگ دارند

آجدانی برای دسترسی به تمام پژوهش های صورت گرفته در همه حوزه ها بر راه اندازی سامانه پژوهشی " جی پی اس" در استان تاکید کرد.

در پایان این نشست خبرنگاران حاضر از کتابخانه تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری مازندران بازدید کردند که در این بازدید بنابر گفته صالحی مسئول این کتابخانه 24هزار و 170 عنوان کتاب در این مکان وجود دارد که شامل کتب مرجع، دایره المعارف ها ، قوانین بودجه، سالنامه های آماری سرشماری های مرکز آمار ایران و کتابهای تخصصی در زمینه مدیریت ، برنامه ریزی و امور فنی است.

صالحی افزود: مراجعین از دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا و کارمندان دستگاه های اجرائی می باشند .

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حضور مدیران دستگاه ها برای استفاده از کتب موجود بیان داشت: اکثر مراجعین کارشناسان دستگاه ها هستند و مدیران حضور کم رنگی دارند.

آجدانی نیز در حاشیه این بازدید در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده از پتانسیل های علوم انسانی در استان گفت: از ظرفیت های علوم انسانی در جای مناسب در کنار سایر حوزه ها برای رسیدن به توسعه همه جانبه نگر استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران در خصوص اجرای طرح جامع آموزشی و پژوهشی در استان اظهار داشت: حداقل بین 6تا 9ماه پیش بینی می کنیم به این طرح ها برسیم و مصوبات را ابلاغی نماییم بطوریکه امیدواریم از ابتدای تابستان 93 شنونده خبرهای خوب در حوزه پژوهشی خواهید بود.