طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين در شیراز گفت: با توجه به كاربردي شدن فعاليتهاي پژوهشي به ويژه در علوم بين رشته اي،ايجاد زمينه هاي مناسب در بهره گيري از ظرفيت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در حوزه علوم زمين، ارتقای سطح بهره وري بخش خصوصي و تنوع و پراكندگي مواد معدني در گستره پهناور ايران زمين، سازمان را بر آن شد تا اين دوره از گردهمايي علوم زمين را با رويكرد تخصصي و در سطح بين المللي (تحت عنوان سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين) برگزار کند.

وی ادامه داد: دستاوردهاي تحقيقاتي اين مهم در زمينه هاي هيدروژئوشيمي، هيدرولوژي، هيدروشيمي و مخاطرات مرتبط با آن از جمله فرونشست، نفوذ آب شور به آبخوان ها و آلودگي آب ها از جمله مسائلي بود كه در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) بیان کرد: در این همایش پیرامون ایجاد انجمن تخصصی آب- زمین شناسی، ایجاد پژوهش بحران آب، ایجاد شورای دائمی هم اندیشی صنعت و دانشگاه، تقویت بنیه علمی و عملی تشکلهای مردمی مرتبط با آب و... از جمه موضوعاتی بود که در این همایش پیرامون آن بحث و مقرر شد نسبت به راه اندازی آن اقدام شود.

یوسفی ادامه داد: علاوه بر این در این همایش پیرامون ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با صنعت آب و... نیز موضوعاتی مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه در این همایش پیرامون ارائه نقشه راهی در حوزه آب نیز مسائلی مطرح شد، اظهار داشت: علاوه بر این ظرفیت و پتانسیلهای استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مسائلی پیرامون آن نیز عنوان شد.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) گفت: همچنین پیرامون مسائل و موضوعات مربوط به ریزگردها، آبهای برون مرزی و... نیز مسائلی عنوان شد.