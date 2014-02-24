چهار هزار اصله درخت در شیراز شناسنامه دار شد

مهرداد محمدنيا در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طرح شناسنامه دار شدن درختان در شیراز از چند ماه قبل آغاز شده و تا قبل از فصل زمستان چهار هزار درخت شناسنامه دار شده است.

وی افزود: در این خصوص قرار است در فاز اول 10 هزار اصله درخت مربوط به پارکها و معابر شهر شیراز شناسنامه دار شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز در خصوص اهداف اجرای این طرح بیان کرد: طرح شناسنامه دار شدن درختان در شیراز به منظور حفظ و نگهداری و کنترل آنها اجرا می شود که در این راستا اگر تخلفی صورت گیرد با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

وی یکی دیگر از اهداف این طرح را سرشماری آسان تر درختان عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح مذکور این است که سرشماری درختان در شیراز آسان تر خواهد شد و در صورت بروز و شیوع یک آفت نیست به مهار آن سریع اقدام تا از خشکی درخت جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی بانک درختان نسبت به حفاظت و نگهداری از آنها اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح درختان غیر مثمر فضای سبز شناسنامه دار می شوند و در این رابطه درختانی که قطر مورد نظر را داشته باشند شناسنامه دار خواهد شد.

محمدنیا با اشاره به اینکه برخی از تجهیزات این طرح از خارج از کشور وارد می شود، بیان کرد: در این راستا تا آنجا که از دستمان برآید نسبت به اجرای این طرح برای تمامی درختان اقدام خواهیم کرد.