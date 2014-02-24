مهرداد انصاری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پیش فروش بلیط قطار در استان فارس از شنبه هفته گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون 90 درصد ظرفیت قطار در این استان تکمیل شده است.

مدیر کل راه آهن استان فارس افزود: این بلیط ها به مقصد تهران و مشهد بوده که با استقبال مردم فارس روبه رو شده است.

انصاری در خصوص افزایش تعداد قطار در ایام نوروز بیان کرد: این موضوع در دستور کار است و در صورت افزایش اعلام خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود درباره شلوغ بودن دفاتر فروش بلیط قطار گفت: اگر در این حوزه مشکلی وجود دارد مردم می توانند موضوع را به بازرسان اداره کل که از دفاتر بازدید می کنند، گزارش دهند.

مدیر کل راه آهن فارس بیان کرد: البته شلوغ بودن دفاتر به دلیل استقبال مردم از قطار است.