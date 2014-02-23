قراردادم را با تیم وحدت، سفید امضا کردم/ توانایی فوتبال بانوان برای قهرمانی در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان سرمربی، سرپرست و بازیکنان تیم وحدت گرگان در نشست خبری عصر یکشنبه با حضور خبرنگاران آخرین وضعیت این تیم را تشریح کردند. تیم وحدت با امتیازی که فدراسیون به استان گلستان داده توانسته امسال در رقابت های لیگ برتر شرکت کند و هم اکنون در رتبه هفتم جدول قرار دارد.

مدیرعامل این تیم سردار "عیسی اتراچالی" است و "شادی مهینی" سرمربی معروف فوتبال بانوان، هدایت فنی آن را بر عهده دارد. مهینی دارای مدرک مربیگری A است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی به پایان رسانده است. وی در نشست خبری نکاتی که در ادامه می آید را بیان کرد.

سرمربی تیم فوتبال وحدت گرگان گفت: من ورزش را از سال 77 در استان گلستان شروع کردم و اولین فردی بودم که برای کلاس های مربی گری انتخاب شدم.

شادی مهینی که سابقه مربی گری در تیم ملی بزرگسالان را در کارنامه دارد گفت: ابتدای فصل بدون قرارداد مالی کار را شروع کردیم، تا پایان نیم فصل اول بدون دریافت مبلغی به کار خود ادامه دادیم اما بعد از آن مدیر باشگاه با پرداخت مبالغی انرژی ما را برای ادامه کار بیشتر کرد، از آن زمان تاکنون 4 نوبت به بچه ها پول پرداخت شده است.

وی افزود: به جرات می گویم که هیچ تیمی در لیگ برتر مانند تیم وحدت سفرهای خارج از خانه را انجام نمی داد، شاید خیلی از تیم ها قرارداد مالی بالایی با بازیکنان داشته باشند اما هیچ کدام آسایش، رفاه و احساس امنیت همانند ما نداشتند.

مهینی در پاسخ به این پرسش که چه عاملی باعث امضای قرارداد سفید وی شده بود بیان کرد: قرارداد من در فدراسیون امضا شد و جای مبلغ آن خالی بود. به واسطه اعتماد و شناختی که از خانم نقوی مسئول فوتبال بانوان و آقای اتراچالی رییس هیات فوتبال گرگان پیدا کردم تصمیم گرفتم که قرارداد سفید امضا کنم.

وی خاطرنشان کرد: من دوسال در گرگان نبودم و شنیدم که حرف و حدیث های ناخوشایندی درباره فوتبال بانوان به وجود آمد، ما برگشتیم که آن صحبت ها را کنار بگذاریم و ثابت کنیم خانم های ما شایسته چنین سخنانی که عده معدودی می گفتند نیستند.

شادی مهینی به نفرات دعوت شده تیم وحدت به اردوی تیم ملی اشاره و تصریح کرد: نفراتی را به اردوهای تیم ملی در رده های مختلف معرفی کردیم، در حالی که سن 2 بازیکن به رده زیر 16 سال می خورد اما به اردوی زیر 19 سال دعوت شدند که این نشان دهنده توانمندی آنهاست. یک بازیکن متولد 80 نیز داریم که به دور دوم اردوی زیر 14 ساله ها دعوت شده است.

وی افزود: چندی پیش یک کلاس مربیگری درجه سی آسیا در گرگان برگزار کردیم که 7 بازیکن از تیم ما در آن شرکت کردند و موفق شدند با کسب نمرات لازم مدرک درجه سی آسیایی را کسب کنند.

سرمربی تیم فوتبال وحدت گرگان در مورد شرایط این فصل تیمش گفت: تا الان نتایج قابل قبولی گرفتیم و در برابر تیم های رقیب، خوب ظاهر شدیم و در رتبه هفتم قرار داریم، مصدومیت در بین بازیکنان زیاد بوده به طوری که کاپیتان تیم را به دلیل پارگی رباط صلیبی در نیم فصل از دست دادیم و کارش به جراحی کشیده شد.

وی ادامه داد: آسیب دیدگی های زیاد به این دلیل بود که قبل از شروع فصل آمادگی برای بازی را نداشتیم. همچنین یکی از بازیکنان که در دو پست بازی می کرد به دلیل پارگی رباط ترقوه از دست دادیم، این مسائل بازی ایجاد فشار مضاعفی بر بازیکنان شد اما چیزی از غیرت و تعصب آنها کم نکرد.

مهینی در مورد شرایط ابتدای فصل گفت: 8 بازیکن پارسال از جمع تیم خارج شدند، دو بازیکن بسیار خوب بومی به نام های "مریم رحیمی" و "وحیده ایثاری" تا لحظه آخر منتظر حضور تیم سرخپوشان در لیگ برتر ماندند اما چون تیم سرخپوشان به لیگ یک سقوط کرده بود آنها با تیم های دیگر قرارداد بستند، از فدراسیون خواستیم که بازی اول برابر سیستان و بلوچستان را به عقب بیندازد تا بتوانیم بازیکن جذب کنیم.

وی به دلایل از دست رفتن این 8 بازیکن اشاره و بیان کرد: 3 بازیکن غیربومی هم داشتیم که دوست داشتند در گرگان بمانند اما به دلیل مشخص شدن دیرهنگام تشکیل تیم وحدت آنها به تیم های دیگر رفتند.

دفاع چپ فصل گذشته به تیم فوتسال پرسپولیس تهران پیوست، دروازه بان به دلیل مصدومیت طولانی مدت و یکی دیگر به دلیل مادر شدن فوتبال را کنار گذاشتند.

وی درباره بازی های آینده وحدت گفت: فقط دو بازی باقی مانده؛ اولی روز سه شنبه این هفته میزبان شهرداری بم هستیم و در آخرین بازی هیجدهم اسفند با تیم ارومیه بازی می کنیم، در برابر تیم بم بازی بسیار سختی داریم اما این نکته را می دانم که هرگز تلاش بازیکنان بی نتیجه نبوده است.

سرمربی تیم وحدت در مورد پیش بینی جایگاه آخر فصل این تیم تصریح کرد: بازی آخر برابر ارومیه تعیین کننده جایگاه نهایی تیم ماست یعنی اگر آن بازی را ببریم طبق قولی که ابتدا داده بودیم ششم می شویم و در غیر این صورت با رتبه هفتم به کارمان پایان خواهیم داد.

شادی مهینی درباره تیم منحل شده سرخپوشان که فصل گذشته نماینده گرگان در لیگ برتر بود به اختصار گفت: باشگاه سرخپوشان بعد از اتمام بازی های لیگ فصل گذشته دیگر تمرین نداشت، دو هفته مانده به شروع بازی ها می خواست کارش را شروع کند و در نهایت اعلام کرد که قصد تیمداری ندارد.

وی با اعلام اینکه تنها یک مدیریت قوی باعث شده این افراد دور هم جمع شویم برای سال آینده تاکید کرد: برای فصل بعد مسابقات برنامه ریزی بهتری باید صورت بگیرد. اگر بازیکنانی که از این استان رفتند برگردند فوتبال بانوان گرگان ظرفیت قرار گرفتن در رتبه های اول تا سوم را دارد.

لازم به ذکر است در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال بانوان روز سه شنبه 6 اسفند تیم وحدت در زمین آزادی گرگان پذیرای تیم شهرداری بم خواهد بود.