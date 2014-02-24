به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس فرمانی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید سرزده مدير حمل و نقل و ترافيك آذربایجان غربی از پايانه مركزي شهر اروميه گفت:همزمان با نزديك شدن ايام نوروز و افزايش سفرهاي برون شهري در قالب طرح نوروزي كارشناسان پليس راه در پايانه هاي مسافربري استان مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه در این راستا از تردد خودروهاي فاقد معاينه فني و تجهيزات ايمني ممانعت مي شود، اظهار داشت: براساس ماده 4 و ماده 5 آيين نامه حمل بار و مسافر در هنگام صدور صورت وضعيت مسافري رعايت مواردايمني بر عهده مسئول فني شركت هاي مسافربري بوده و در صورت عدم توجه و رعايت آيين نامه ها با شركتهاي سهل انگار و متخلف برخورد می شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی داشتن جعبه کمکهای اولیه درمانی،علایم ایمنی مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ، کارت معاینه فنی، کپسول آتش نشانی، دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی، زنجیر چرخ در موارد لزوم ولاستیکهای آجدار قابل قبول را از موارد ضروري براي صدور صورت وضعيت مسافري و حركت اتوبوسهاي مسافربري اعلام كرد.

سرهنگ فرماني در ادامه یادآور شد: مسافران با مشاهده هرگونه تخلف رانندگان در هنگام سفر از طريق سامانه پيام كوتاه 110120 موارد را به اطلاع پليس برسانند وپليس دركوتاهترين زمان ضمن برخورد با راننده متخلف از ادامه حركت خودرودر جاده ها جلوگيري مي كند.

وی محورهای ارتباطی جنوب آذربایجان غربی را مامن اصلی تصادفات رانندگی و تلفات انسانی ناشی از این حوادث دانست و افزود: ایمن سازی و احداث 30 کیلومتر اه اصلی در سطح استان برای کاهش آمار تلفات انسانی مصوب شده که اجرای این طرحها منتظر تامین اعتبار است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون در محورهای رشکان- دیزج لو، میاندوآب- شاهین دژ، سد حسنلو- سه راهی محمدیار، سه راهی محمدیار- مهاباد و شاهین دژ- حیدرآباد با مشکلات، سوانح رانندگی و تلفات انسانی غیر قابل قبولی مواجه هستیم، گفت: در برخی محورها نیز با عدم اجرای کامل تعهدات توسط پیمانکاران راهسازی و بروز مشکلات جدی هستیم.

سرهنگ فرمانی جاده و خودرو را عامل وقوع 35 درصد تصادفات جاده ای در سطح استان دانست و با اشاره به اینکه جاده ها عامل وقوع 20 درصد تصادفات جاده ای هستند، افزود: خودروها نیز عامل اصلی وقوع 15 درصد تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی بین شهری آذربایجان غربی محسوب می شوند.