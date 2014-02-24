به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عجم نوروزی عصر یکشنبه در گرگان گفت: همایش ملی دستاوردهای نوین شیمی در هفتم اسفند ماه با حضور پرفسور عیسی یاوری از اساتید برجسته کشور و سایر محققان و پژوهشگران شیمی در تالار ابن سینا دانشگاه آزاد گرگان برگزار خواهد شد.

عجم نوروزی با اشاره به ارایه بیش از 350 مقاله به دبیرخانه همایش بیان داشت: از این تعداد مقاله رسیده بیش از 250 مقاله توسط هیات داوری این همایش پذیرفته شده است که در روز برگزاری 40 مقاله به صورت سخنرانی و حدود 200 مقاله نیز به صورت پوستر ارایه خواهد شد.

رییس همایش ملی دستاوردهای نوین شیمی حضور و سخنرانی پرفسور یاوری را در این همایش فرصتی مغتنم برای دانشجویان و پژوهشگران کشور دانست تا از نزدیک با نظرات یکی از اساتید برتر کشور در سطح ملی و بین المللی آشنایی بیشتر پیدا کنند.

عجم نوروزی همچنین با توجه به راه اندازی مرکز تحقیقات آنالیز مواد طبیعی و شیمیایی در بهمن ماه امسال در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: با توجه به تجهیزات کم نظیر این مرکز، در فرصت فراهم شده در روز همایش دوکارگاه با عنوان "آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی HPLC" و "آشنایی با دستگاه GC/MS" نیز برگزار خواهد شد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد در استان گلستان در خصوص محورهای اصلی این همایش اظهار داشت: مهمترین محورهای این همایش شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی کاربردی، شیمی پلیمر، نانو شیمی و فیتو شیمی می باشد.

گفتنی است این همایش در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 7 اسفند با سخنرانی پرفسور یاوری آغاز و عصر همان روز با مراسم اختتامیه، معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر خاتمه خواهد یافت.