سردار جهانبخش کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با پشتیبانی و مساعدت استاندار و فرماندار اولین کاروان راهیان نور دانشجویی از 10 اسفند ماه شروع می شود.

وی اظهار داشت: اقشار مختلف از کلیه شهرستانها به مناطق جنوب اعزام می شوند و این کاروان ها در اردوگاه شهید محلاتی اهواز اسکان خواهند داشت.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: در مرحله اول 7 هزار و 500 نفر به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند.

سردار کرمی تاکید کرد: در این راستا کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی اروند کار، قرار گاه بیت المقدس، قرار گاه ثامن الائمه، چزابه، طلائیه، قرارگاه کربلای 5 بازدید خواهند کرد.

وی افزود: اردوهای راهیان نور گامی اساسی در راستای آشنایی نسل جوان با فرهنگ و تفکر بسیجی و مفاهیم ارزشمند ایثار، شجاعت و فداکاری است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: اردوهای معنوی راهیان نور عامل مهمی در ایجاد تغییرات بنیادین در رفتارهای جوانان و هدایت به ارزش‌های اسلامی است.

سردار کرمی گفت:هدف از اعزام کاروان راهیان نور تعمیق شناخت ارزش های دفاع مقدس است.