به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر یکشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: کارگران نقش بسیار مهمی در چرخش چرخ توسعه دارند و لازم است که حمایت لازم از این قشر زحمتکش، پرتلاش و موثر جامعه صورت بگیرد تا شاهد توسعه و پیشرفت بیشتری باشیم.
وی خواستار تلاش فرمانداران شهرستان های مختلف استان بوشهر برای پیگیری وضعیت پرداخت حقوق کارگران شد و تصریح کرد: باید تلاش شود تا حقوق کارگران در موعد مقرر پرداخت شود تا برای خریدهای خود مشکلی نداشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تاکید کرد: پرداخت حقوق و عیدی کارگران باید در دستور کار همه مسئولان باشد و هیچ کاری ضروریتر و مهمتر از این موضوع وجود ندارد و همه دستگاههای باید حقوق و مزایا و پاداش و عیدی کارگران را هر چه سریعتر پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه شهرداران، شرکتها و دستگاههای مختلف باید پرداخت حقوق کاررگران را در اولویت کاری خود قرار دهند، افزود: همه تلاش خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت تا کارگران مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
لزوم تمدید دفترچه بیمه کارگران شهرداریها
پرآور خاطرنشان ساخت: خانوادههای کارگران نیز مانند سایر اقشار در فصل پایانی سال و با نزدیک رین زمان نیازمند حمایت هستند و باید با پرداخت مطالبات آنها، کاری کنیم تا در این ایام مشکل و دغدغهای نداشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر اضافه کرد: بیش از 80 هزار کارگر در استان بوشهر اشتغال دارند که این قشر نیازمند حمایت گستردهای هستند و باید به نیازها و مشکلات آنها به خوبی رسیدگی شود.
وی با اشاره به پرداختنشدن حق بیمه توسط برخی از شهرداریهای استان بوشهر، بیان داشت: تامین اجتماعی باید دفترچههای این افراد و خانوادههای انها را تا اسفندماه تمدید کند.
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