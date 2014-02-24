مهران کامروا، رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه جرج تاون قطر که دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم سیاسی را از دانشگاه کمبریج اخذ کرده است و صاحب مقالات و کتابهای زیادی از قبیل "قطر: کشور کوچک"، "سیاست بزرگ"، "خاورمیانه مدرن: تاریخ سیاسی پس از جنگ جهانی اول" و "انقلاب فکری ایران" است در مصاحبه ای با خبرنگار خبرگزاری مهر به اظهار نظر درباره ارتباط تحولات سوریه و اوکراین پرداخت..

در حالی که برخی کارشناسان معتقد هستند هرگاه غربی ها با مقاومت روسیه در مسائل خاورمیانه و همراهی نکردن این کشور با خواسته های آنها در این منطقه مواجه شده اند ، سعی کرده اند با فشار به حلقه امنیت روسیه امتیازاتی از این کشور بگیرند، اما مهران کامروا اعتقادی متفاوت در این خصوص دارد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که ایا ارتباطی بین ناکامی روسیه در اوکراین و سیاست این کشور در حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه می بیند گفت: به نظر من ارتباط مستقیمی بین تحولات اوکراین و ناکامی روسیه و مواضع این کشور در قبال سوریه وجود ندارد.

استاد دانشگاه جورج تاون در عین حال در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی کنید آمریکا و غرب با فشار بر روسیه در اوکراین سعی کردند تا روسیه را مجبور به داشتن دست پایین تر در سوریه کنند گفت: البته بطور کلی رقابتی بین آمریکا و متحدان اروپایی اش با روسیه وجود دارد و شکی نیست که آمریکا از اینکه اوکراین از حلقه دوستان روسیه خارج شده و به حلقه دوستان اروپایی آمریکا می پیوندد خوشحال است اما با این حال من فکر نمی کنم که آمریکا خواسته باشد با تحمیل فشار به روسیه در اوکراین کاری بکند که روسیه در سوریه از حمایت بشار اسد دست بردارد.

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گفتگو از پیمان یزدانی