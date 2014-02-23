به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه عصر یکشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت از قشر کارگری اظهار داشت: در استان بوشهر بیش از 353 هزار نفر تحت بیمه تامین اجتماعی هستند که بیش از 95 هزار بیمه شده مربوط به منطقه پارس جنوبی است.

وی با اشاره به بهره‌مندی بیش از 720 هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی در استان بوشهر، تاکید کرد: بیش از 18 هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی استان بوشهر هستند که 83 میلیارد ریال مستمری به آنها پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بر لزوم پرداخت حق بیمه توسط شهرداری‌ها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: برخی از شهرداری‌های استان بوشهر حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کنند که لازم است نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی به بدهی برخی از این شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: شهرداری بوشهر 120 میلیارد ریال، برازجان 51 میلیارد ریال و گناوه 15 میلیارد ریال بدهی بایت عدم پرداخت بیمه دارند.

احتساب دوران سربازی به عنوان دوران خدمتی با پرداخت حق بیمه

رازه ادامه داد: شهرداری‌ها باید تعهدات خود را پرداخت کنند و این تعهدات را به روز کنند تا مشکلی برای کارگران که از زحمت‌کش‌ترین اقشار هستند پیش نیاید.

وی با اشاره به تداوم خدمات‌دهی به کارگران شهرداری‌ها، بیان داشت: با وجودی که این شهرداری ها بدهی زیادی دارند و تعهدات خود را نیز عملی نکرده‌اند ولی خدمات مورد نیاز به انها ارائه می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به بیمه شدن اعضای افتخاری شورای حل اختلاف، اضافه کرد: کارکنان دستگاه‌های مختلف نیز می‌توانند با پرداخت حق بیمه دوران سربازی خود به صورت اقساط، این دوران را به عنوان دوران کاری بیاورند.